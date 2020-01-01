Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 апреля 2020 года Huawei Honor 9C с экраном 6.39" и чипом HiSilicon Kirin 710A, против 5.99-дюймового Huawei Honor 7C, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 450 и вышел на 26 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.