Главная > Сравнение смартфонов > Honor 9S vs Honor 50 Lite – что лучше выбрать?

Huawei Honor 9S против Honor 50 Lite

Хуавей Хонор 9S
VS
Хуавей Хонор 50 Лайт
Huawei Honor 9S
Huawei Honor 50 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 апреля 2020 года Huawei Honor 9S с экраном 5.45" и чипом MediaTek Helio P22, против 6.67-дюймового Huawei Honor 50 Lite, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 662 и вышел на 18 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Honor 9S
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Весит на 46 граммов меньше
Причины выбрать Huawei Honor 50 Lite
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 1.22" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1280 мАч более емким аккумулятором – 4300 против 3020 мАч
  • Тонкие рамки – на 15.7% выше полезная площадь экрана
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Быстрая зарядка мощностью 66 Ватт
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Смартфон на 1 год и 6 месяцев новее
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • На 33% выше плотность пикселей (391 vs 295 PPI)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Honor 9S
vs
Honor 50 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.45 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 720 x 1440 пикселей 1080 x 2376 пикселей
Соотношение сторон 18:9 20:9
Плотность пикселей 295 точек на дюйм 391 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 73.8% 89.5%
Особенности - - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.2%
Время отклика - 28.4 мс
Контрастность - 1163:1
Максимальная яркость
Honor 9S
н/д
Honor 50 Lite
454 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 146.5 мм 161.8 мм
Ширина 70.9 мм 74.7 мм
Толщина 8.4 мм 8.5 мм
Вес 144 грамма 190 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Красный Насыщенный Синий, Космический Серебристый, Полночный Черный
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Honor 9S
73.8%
Honor 50 Lite +21%
89.5%

Производительность

Тестируем Хуавей Хонор 9S и Хуавей Хонор 50 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P22 Qualcomm Snapdragon 662
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 12 нанометров 11 нанометров
Графика PowerVR GE8320 Adreno 610
Частота GPU 650 МГц 600 МГц
FLOPS ~41 Гфлопс ~272 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.0
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Honor 9S
173
Honor 50 Lite +74%
301
Geekbench 5 (многоядерный)
Honor 9S
907
Honor 50 Lite +35%
1220
AnTuTu Benchmark 9
Honor 9S
101204
Honor 50 Lite +107%
209089
CPU 39175 65559
GPU 12845 40467
Memory 26349 46049
UX 23821 57345
Total score 101204 209089
3DMark Wild Life Performance
Stability - 99%
Graphics test - 2 FPS
Graphics score - 382
PCMark 3.0 score - 6030
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 11
Оболочка UI Magic UI 3.1 Magic UI 4.2
Размер системы из коробки - 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3020 мАч 4300 мАч
Мощность зарядки - 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да, SuperCharge (40% за 10 минут)
Время полной зарядки 1:50 ч. 0:45 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Honor 9S vs Huawei Honor 50 Lite
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 3264 x 2448 9216 x 6912
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 1 (8 МП) 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960 4608 x 3456
Апертура f/2.2 f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 -
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Honor 9S
н/д
Honor 50 Lite
89.1 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Апрель 2020 года Октябрь 2021 года
Дата начала продаж Май 2020 года Ноябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Защитная пленка		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 50 Lite более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi Redmi 8A и Huawei Honor 9S
2. Samsung Galaxy A52 и Huawei Honor 50 Lite
3. Xiaomi Redmi Note 10 Pro и Huawei Honor 50 Lite
4. Xiaomi Redmi Note 10S и Huawei Honor 50 Lite
5. Oppo Realme 8 Pro и Huawei Honor 50 Lite
6. Huawei Honor 50 и Honor 50 Lite

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры