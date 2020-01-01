Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 апреля 2020 года Huawei Honor 9X Lite с экраном 6.5" и чипом HiSilicon Kirin 710F, против 6.15-дюймового Huawei Honor 20S, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 8 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.