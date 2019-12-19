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Huawei Honor 9X Pro против Honor 20

Хуавей Хонор 9Х Про
Huawei Honor 9X Pro
VS
Хуавей Хонор 20
Huawei Honor 20

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 июля 2019 года Huawei Honor 9X Pro с экраном 6.59" и чипом HiSilicon Kirin 810, против 6.26-дюймового Huawei Honor 20, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Honor 9X Pro
  • На 17% лучшая автономность (104 vs 89 часов)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • На 0.33" большая диагональ экрана
  • На 13% выше максимальная яркость экрана (517 против 458 нит)
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Huawei Honor 20
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 22.5 Ватт
  • Показывает на 21% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Весит на 32 грамма меньше
  • На 15% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (691 и 601 баллов)
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei Honor 9X Pro и Huawei Honor 20

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.59 дюймов 6.26 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 391 точек на дюйм 412 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.7% 84.2%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Honor 9X Pro +13%
517 нит
Honor 20
458 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 163.1 мм 154.25 мм
Ширина 77.2 мм 74 мм
Толщина 8.8 мм 7.9 мм
Вес 206 граммов 174 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Синий Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Honor 9X Pro +1%
84.7%
Honor 20
84.2%

Производительность

Тестируем Хуавей Хонор 9Х Про и Хуавей Хонор 20 в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 810 HiSilicon Kirin 980
Архитектура 2 ядра по 2.27 ГГц (Cortex-A76), 6 ядра по 1.88 ГГц (Cortex-A55) 2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2270 МГц 2600 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G52 MP6 Mali-G76 MP10
GPU-ядер 6 10
Частота GPU 820 МГц 750 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Honor 9X Pro
601
Honor 20 +15%
691
Geekbench 5 (многоядерный)
Honor 9X Pro
1910
Honor 20 +26%
2399
AnTuTu Benchmark 8
Honor 9X Pro
313972
Honor 20 +21%
379342

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI EMUI 10 Magic 3.1
Размер системы из коробки 13 ГБ 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3750 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:25 ч. 1:25 ч.
Быстрая зарядка Нет Да (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Honor 9X Pro +7%
14:23 ч.
Honor 20
13:25 ч.
Время просмотра видео
Honor 9X Pro
13:48 ч.
Honor 20 +5%
14:14 ч.
Время разговора (3G)
Honor 9X Pro +3%
33:12 ч.
Honor 20
32:20 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Honor 9X Pro vs Huawei Honor 20
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 117°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 2 MP) 4 (48 МП + 16 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4608 x 3456 6528 x 4896
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние - 25 мм
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора BSI CMOS BSI CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 12 21

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Honor 9X Pro
н/д
Honor 20
69.1 дБ
Музыка
Honor 9X Pro
н/д
Honor 20
73.3 дБ
Звонок
Honor 9X Pro
н/д
Honor 20
87.9 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Июль 2019 года Май 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года Июнь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.84 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.29 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка
- Переходник Type-C – 3,5 мм для наушников

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, коммуникации и корпус - выбирайте Huawei Honor 20, а если звук – то Huawei Honor 9X Pro.

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2 (28.6%)
5 (71.4%)
Всего проголосовало: 7

Сравнения с конкурентами

Мнение пользователей

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Александр 19 декабря 2019 14:18
У вас ошибка... в 9х pro нет NFC
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Сергей 19 декабря 2019 15:20
Действительно, здесь нет NFC, а в обычном 9X есть.
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