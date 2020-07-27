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Huawei Honor 9X против Apple iPhone 11

Хуавей Хонор 9Х
VS
Эпл Айфон 11
Huawei Honor 9X
Apple iPhone 11

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 июля 2019 года Huawei Honor 9X с экраном 6.59" и чипом HiSilicon Kirin 710F, против 6.1-дюймового Apple iPhone 11, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы (1)

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Honor 9X
  • Комплектуется на 890 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3110 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • На 0.49" большая диагональ экрана
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • На 20% выше плотность пикселей (391 vs 326 PPI)
  • Тонкие рамки – на 5.3% выше полезная площадь экрана
  • Процессор имеет на 2 ядра больше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Apple iPhone 11
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Показывает в 3 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • На 42% выше максимальная яркость экрана (644 против 455 нит)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Стабилизация изображения
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Huawei
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – Apple A13 Bionic
  • Стерео динамики

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Honor 9X
vs
iPhone 11

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.59 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 828 x 1792 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 391 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.3% 79%
Особенности - - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99% 99.8%
ШИМ (PWM) Не обнаружено Не обнаружено
Время отклика 29 мс 24.8 мс
Контрастность 969:1 999:1
Максимальная яркость
Honor 9X
455 нит
iPhone 11 +42%
644 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 163.5 мм 150.9 мм
Ширина 77.3 мм 75.7 мм
Толщина 8.8 мм 8.3 мм
Вес 196.8 граммов 194 грамма
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Сапфировый Синий, Черный, Изумрудно-Зеленый Черный, Зеленый, Фиолетовый, Красный, Белый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
Honor 9X +7%
84.3%
iPhone 11
79%

Производительность

Тестируем Хуавей Хонор 9Х и Эпл Айфон 11 в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 710F Apple A13 Bionic
Макс. частота 2200 МГц 2650 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Thunder
- 2 ядра по 2.66 ГГц: Lightning
Размер транзистора 12 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G51 Apple A13 Bionic GPU
Частота GPU 650 МГц -
FLOPS ~225 Гфлопс ~736 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 NVMe
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Honor 9X
324
iPhone 11 +304%
1309
Geekbench 5 (многоядерный)
Honor 9X
1350
iPhone 11 +154%
3425
AnTuTu Benchmark 7
Honor 9X
139894
iPhone 11 +223%
452283
AnTuTu Benchmark 8
Honor 9X
175894
iPhone 11 +198%
524428
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) iOS 13 (С обновлением до iOS 14.4)
Оболочка UI EMUI 10 -
Размер системы из коробки 15.4 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3110 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:25 ч. 1:45 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Honor 9X
12:38 ч.
iPhone 11 +24%
15:29 ч.
Время просмотра видео
Honor 9X
12:02 ч.
iPhone 11 +53%
18:43 ч.
Время разговора (3G)
Honor 9X +62%
28:21 ч.
iPhone 11
17:45 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Honor 9X vs Apple iPhone 11
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 2 (48 МП + 2 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 11 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4032 x 3024
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 23 мм
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора BSI CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Honor 9X
н/д
iPhone 11
129
Качество видео
Honor 9X
н/д
iPhone 11
109
Итоговая оценка камеры
Honor 9X
н/д
iPhone 11
119

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 4 18
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Honor 9X
78 дБ
iPhone 11 +7%
83.4 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Июль 2019 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.95 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (10 Вт)
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлеченя SIM
- Чехол
- Защитная пленка		 - Смартфон
- Адаптер питания (не поддерживает быструю зарядку)
- Кабель Lightning
- Гарнитура EarPods
- Скрепка для извлечения SIM
- Руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 11 более удачной покупкой.

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Мнение пользователей

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Рома 27 июля 2020 06:29
Нашли что сравнивать. Сравнивайте аппараты, по ценовой категории...... Айфон 11 60 т, а хонор 15.....
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