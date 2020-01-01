Huawei Honor 9X против Honor 8
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 июля 2019 года Huawei Honor 9X с экраном 6.59" и чипом HiSilicon Kirin 710F, против 5.2-дюймового Huawei Honor 8, который имеет процессор HiSilicon Kirin 950 и вышел на 37 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei Honor 9X
- На 1.39" большая диагональ экрана
- На 41% лучшая автономность (99 vs 70 часов)
- Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3000 мАч
- Тонкие рамки – на 11.91% выше полезная площадь экрана
- Более новая ОС: Android 10 против 8
- Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
- Смартфон на 3 года и 1 месяц новее
- Более энергоэффективный CPU
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
Причины выбрать Huawei Honor 8
- Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
- Весит на 43.8 грамма меньше
- Лучше лежит в руке - корпус на 6.3 мм уже
- Наличие инфракрасного порта
Обзор
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Huawei Honor 9X и Huawei Honor 8
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.59 дюймов
|5.2 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1080 x 1920 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|16:9
|Плотность пикселей
|391 точек на дюйм
|424 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|84.3%
|72.39%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|163.5 мм
|145.5 мм
|Ширина
|77.3 мм
|71 мм
|Толщина
|8.8 мм
|7.4 мм
|Вес
|196.8 граммов
|153 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Сапфировый Синий, Черный, Изумрудно-Зеленый
|Синий, Черный, Белый, Золотой, Розовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, сзади
Метрики
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 710F
|HiSilicon Kirin 950
|Архитектура
|2 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 6 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
|4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A72), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2300 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|16 нанометров
|Графика
|Mali-G51 MP4
|Mali-T880 MP4
|GPU-ядер
|4
|4
|Частота GPU
|650 МГц
|900 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|1866 МГц
|1333 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 128 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 6.0 (С обновлением до Android 8.0)
|Оболочка UI
|EMUI 10
|EMUI 8
|Размер системы из коробки
|15.4 ГБ
|8 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|3000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:25 ч.
|1:25 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Да, Quick Charge 3.0 (47% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (48 МП + 2 MP)
|2 (12 МП + 12 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 35 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX286 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
|Монохромный объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 35 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9" (CMOS)
- Лазерный автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.2
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|26 мм
|-
|Размер пикселя
|1 микрон
|1.4 микрон
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3"
|1/3.2"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Да
|Количество SIM
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Одновременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Да
|LTE Cat
|4
|6
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2019 года
|Июль 2016 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2019 года
|Август 2016 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|1.5 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.69 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (10 Вт)
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлеченя SIM
- Чехол
- Защитная пленка
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 9X более удачной покупкой.
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