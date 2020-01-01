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Huawei Honor 9X против Honor 8

Хуавей Хонор 9Х
Huawei Honor 9X
VS
Хуавей Хонор 8
Huawei Honor 8

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 июля 2019 года Huawei Honor 9X с экраном 6.59" и чипом HiSilicon Kirin 710F, против 5.2-дюймового Huawei Honor 8, который имеет процессор HiSilicon Kirin 950 и вышел на 37 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Honor 9X
  • На 1.39" большая диагональ экрана
  • На 41% лучшая автономность (99 vs 70 часов)
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3000 мАч
  • Тонкие рамки – на 11.91% выше полезная площадь экрана
  • Более новая ОС: Android 10 против 8
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Смартфон на 3 года и 1 месяц новее
  • Более энергоэффективный CPU
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
Причины выбрать Huawei Honor 8
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Весит на 43.8 грамма меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 6.3 мм уже
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei Honor 9X и Huawei Honor 8

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.59 дюймов 5.2 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 16:9
Плотность пикселей 391 точек на дюйм 424 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.3% 72.39%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Honor 9X +1%
464 нит
Honor 8
461 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 163.5 мм 145.5 мм
Ширина 77.3 мм 71 мм
Толщина 8.8 мм 7.4 мм
Вес 196.8 граммов 153 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Сапфировый Синий, Черный, Изумрудно-Зеленый Синий, Черный, Белый, Золотой, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Honor 9X +16%
84.3%
Honor 8
72.39%

Производительность

Тестируем Хуавей Хонор 9Х и Хуавей Хонор 8 в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 710F HiSilicon Kirin 950
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 6 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A72), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2300 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 16 нанометров
Графика Mali-G51 MP4 Mali-T880 MP4
GPU-ядер 4 4
Частота GPU 650 МГц 900 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1333 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 128 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Honor 9X
328
Honor 8
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Honor 9X
1373
Honor 8
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Honor 9X
162526
Honor 8
н/д

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 6.0 (С обновлением до Android 8.0)
Оболочка UI EMUI 10 EMUI 8
Размер системы из коробки 15.4 ГБ 8 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:25 ч. 1:25 ч.
Быстрая зарядка Нет Да, Quick Charge 3.0 (47% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Honor 9X +19%
12:38 ч.
Honor 8
10:40 ч.
Время просмотра видео
Honor 9X +40%
12:02 ч.
Honor 8
8:56 ч.
Время разговора (3G)
Honor 9X +55%
28:21 ч.
Honor 8
18:17 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Honor 9X vs Huawei Honor 8
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (48 МП + 2 MP) 2 (12 МП + 12 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 35 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX286 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
Монохромный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 35 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9" (CMOS)
- Лазерный автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1 микрон 1.4 микрон
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3" 1/3.2"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Одновременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat 4 6

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Honor 9X
66.6 дБ
Honor 8 +1%
67 дБ
Музыка
Honor 9X +10%
72.3 дБ
Honor 8
66 дБ
Звонок
Honor 9X
81.8 дБ
Honor 8
82 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июль 2019 года Июль 2016 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года Август 2016 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 1.5 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.69 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (10 Вт)
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлеченя SIM
- Чехол
- Защитная пленка		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 9X более удачной покупкой.

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