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Huawei Honor Magic 4 Pro против Apple iPhone 13 Pro Max

Хуавей Хонор Мэджик 4 Про
VS
Эпл Айфон 13 Про Макс
Huawei Honor Magic 4 Pro
Apple iPhone 13 Pro Max

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 февраля 2022 года Huawei Honor Magic 4 Pro с экраном 6.81" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.7-дюймового Apple iPhone 13 Pro Max, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Honor Magic 4 Pro
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Камера имеет оптический зум 3.5x
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Показывает на 23% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Тонкие рамки – на 5.6% выше полезная площадь экрана
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Apple iPhone 13 Pro Max
  • На 72% лучшая автономность (43:44 vs 25:23 часов)
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Huawei
  • На 40% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1746 и 1249 баллов
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Honor Magic 4 Pro
vs
iPhone 13 Pro Max

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.81 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1312 x 2848 пикселей 1284 x 2778 пикселей
Соотношение сторон 19.54:9 19.5:9
Плотность пикселей 460 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 93% 87.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.9%
ШИМ (PWM) - 238 Гц
Время отклика - 8.5 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Honor Magic 4 Pro
1004 нит
iPhone 13 Pro Max +5%
1056 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.6 мм 160.8 мм
Ширина 74.7 мм 78.1 мм
Толщина 9.15 мм 7.65 мм
Вес 215 граммов 240 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Белый, Золотой, Оранжевый Небесно-голубой, Серебристый, Золотой, Графитовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Хуавей Хонор Мэджик 4 Про и Эпл Айфон 13 Про Макс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Apple A15 Bionic
Макс. частота 3000 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.82 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.223 ГГц: Avalanche
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 5 нанометров
Графика Adreno 730 Apple GPU
Частота GPU 818 МГц 1200 МГц
FLOPS ~2236 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Количество каналов - 2
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ 128, 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
CPU - 213823
GPU - 317561
Memory - 126792
UX - 136444
Total score 986880 800250
3DMark Wild Life Performance
Stability - 81%
Graphics test - 57 FPS
Graphics score - 9552
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 iOS 15 (С обновлением до iOS 15.2)
Оболочка UI Magic UI 6 15.4
Размер системы из коробки - 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4600 мАч 4352 мАч
Мощность зарядки 100 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (100 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 14 минут) Да (42% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:32 ч. 1:46 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:33 ч. 14:55 ч.
Просмотр видео 10:55 ч. 20:14 ч.
Игры 05:00 ч. 07:42 ч.
Режим ожидания 66 ч. 140 ч.
Общая автономность
Honor Magic 4 Pro
25:23 ч.
iPhone 13 Pro Max +72%
43:44 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Honor Magic 4 Pro vs Apple iPhone 13 Pro Max
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 9216 x 6912 4032 x 3024
Зум Оптический, 3.5x Оптический, 3x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 122° 120°
Количество объективов 4 (50 МП + 50 МП + 64 МП + 0 МП) 4 (12 МП + 12 МП + 12 МП + 0 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.9 микрон
- Сенсор: 1/1.66", Sony IMX703 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 64 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 90 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/2.5" (CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив Да - Размер пикселя: 1 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Huawei Honor Magic 4 Pro от DxOMark Примеры фото Apple iPhone 13 Pro Max от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 3840 x 2160 4032 x 3024
Апертура - f/2.2
Фокусное расстояние - 23 мм
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора - Exmor-RS CMOS
Размер сенсора - 1/3.6"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2022 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.98 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- На экран наклеена защитная пленка
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и коммуникации - выбирайте Huawei Honor Magic 4 Pro, а если программное обеспечение, автономность и звук – то Apple iPhone 13 Pro Max.

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