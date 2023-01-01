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Huawei Honor Magic 4 Pro против Apple iPhone 14

Хуавей Хонор Мэджик 4 Про
VS
Эпл Айфон 14
Huawei Honor Magic 4 Pro
Apple iPhone 14

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 февраля 2022 года Huawei Honor Magic 4 Pro с экраном 6.81" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.1-дюймового Apple iPhone 14, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Honor Magic 4 Pro
  • Камера имеет оптический зум 3.5x
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 0.71" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1321 мАч более емким аккумулятором – 4600 против 3279 мАч
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Показывает на 14% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 15% выше максимальная яркость экрана (956 против 833 нит)
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Apple iPhone 14
  • На 50% лучшая автономность (37:24 vs 25:00 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Huawei
  • На 54% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1725 и 1122 баллов
  • Смартфон на 6 месяцев новее
  • Весит на 43 грамма меньше
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Honor Magic 4 Pro
vs
iPhone 14

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.81 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1312 x 2848 пикселей 1170 x 2532 пикселей
Соотношение сторон 19.54:9 19.5:9
Плотность пикселей 460 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 600 нит 800 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1000 нит 1200 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 93% 86%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 94.7% 99.5%
ШИМ (PWM) 119 Гц 60 Гц
Время отклика 1 мс 12 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Honor Magic 4 Pro +15%
956 нит
iPhone 14
833 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 163.6 мм 146.7 мм
Ширина 74.7 мм 71.5 мм
Толщина 9.15 мм 7.8 мм
Вес 215 граммов 172 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Белый, Золотой, Оранжевый Черный, Фиолетовый, Синий, Красный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Хуавей Хонор Мэджик 4 Про и Эпл Айфон 14 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Apple A15 Bionic
Макс. частота 3000 МГц 3230 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 2.02 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.24 ГГц: Avalanche
Кэш L3 6 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 5 нанометров
Графика Adreno 730 Apple GPU
Частота GPU 818 МГц 1200 МГц
FLOPS ~2236 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Honor Magic 4 Pro
1122
iPhone 14 +54%
1725
Geekbench 5 (многоядерный)
Honor Magic 4 Pro
3483
iPhone 14 +36%
4751
AnTuTu Benchmark 9
Honor Magic 4 Pro +14%
931726
iPhone 14
818531
CPU 187881 212927
GPU 434884 344469
Memory 148460 130488
UX 166743 132690
Total score 931726 818531
3DMark Wild Life Performance
Stability 63% 82%
Graphics test 59 FPS 56 FPS
Graphics score 9878 9418
PCMark 3.0 score 13658 -
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 iOS 16 (С обновлением до iOS 16.2)
Оболочка UI Magic UI 6 -
Размер системы из коробки 21 ГБ 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4600 мАч 3279 мАч
Мощность зарядки 100 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (100 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 12 минут) Да (60% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:30 ч. 1:31 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 09:14 ч. 13:45 ч.
Просмотр видео 11:47 ч. 15:45 ч.
Игры 05:28 ч. 05:24 ч.
Режим ожидания 68 ч. 122 ч.
Общая автономность
Honor Magic 4 Pro
25:00 ч.
iPhone 14 +50%
37:24 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Honor Magic 4 Pro vs Apple iPhone 14
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 9216 x 6912 4032 x 3024
Зум Оптический, 3.5x Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 122° 120°
Количество объективов 4 (50 МП + 50 МП + 64 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.9 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 64 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 90 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/2.5" (CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Времяпролетный объектив Да -
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Huawei Honor Magic 4 Pro от DxOMark Примеры фото Apple iPhone 14 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 3840 x 2160 4032 x 3024
Апертура - f/1.9
Фокусное расстояние - 23 мм
Тип сенсора - CMOS
Размер сенсора - 1/3.6"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Honor Magic 4 Pro +9%
88.5 дБ
iPhone 14
80.9 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2022 года Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- На экран наклеена защитная пленка
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C - Lightning
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, камера и коммуникации - выбирайте Huawei Honor Magic 4 Pro, а если программное обеспечение и автономность – то Apple iPhone 14.

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