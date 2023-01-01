Huawei Honor Magic 4 Pro против Apple iPhone 14
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 февраля 2022 года Huawei Honor Magic 4 Pro с экраном 6.81" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.1-дюймового Apple iPhone 14, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei Honor Magic 4 Pro
- Камера имеет оптический зум 3.5x
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- На 0.71" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 1321 мАч более емким аккумулятором – 4600 против 3279 мАч
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
- Показывает на 14% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 15% выше максимальная яркость экрана (956 против 833 нит)
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- Тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Apple iPhone 14
- На 50% лучшая автономность (37:24 vs 25:00 часов)
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Huawei
- На 54% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1725 и 1122 баллов
- Смартфон на 6 месяцев новее
- Весит на 43 грамма меньше
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
84
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
79
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
74
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
82
Цена/Качество
Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|OLED
|OLED
|Размер
|6.81 дюймов
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1312 x 2848 пикселей
|1170 x 2532 пикселей
|Соотношение сторон
|19.54:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|460 точек на дюйм
|460 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|600 нит
|800 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1000 нит
|1200 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Ceramic Shield
|Соотношение экрана к корпусу
|93%
|86%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|94.7%
|99.5%
|ШИМ (PWM)
|119 Гц
|60 Гц
|Время отклика
|1 мс
|12 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|163.6 мм
|146.7 мм
|Ширина
|74.7 мм
|71.5 мм
|Толщина
|9.15 мм
|7.8 мм
|Вес
|215 граммов
|172 грамма
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый, Белый, Золотой, Оранжевый
|Черный, Фиолетовый, Синий, Красный, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
|Apple A15 Bionic
|Макс. частота
|3000 МГц
|3230 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
|- 4 ядра по 2.02 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.24 ГГц: Avalanche
|Кэш L3
|6 МБ
|-
|Размер транзистора
|4 нанометра
|5 нанометров
|Графика
|Adreno 730
|Apple GPU
|Частота GPU
|818 МГц
|1200 МГц
|FLOPS
|~2236 Гфлопс
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1122
iPhone 14 +54%
1725
Geekbench 5 (многоядерный)
3483
iPhone 14 +36%
4751
|CPU
|187881
|212927
|GPU
|434884
|344469
|Memory
|148460
|130488
|UX
|166743
|132690
|Total score
|931726
|818531
|Stability
|63%
|82%
|Graphics test
|59 FPS
|56 FPS
|Graphics score
|9878
|9418
|PCMark 3.0 score
|13658
|-
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|4
|2
|Объем накопителя
|256, 512 ГБ
|128, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|NVMe
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|iOS 16 (С обновлением до iOS 16.2)
|Оболочка UI
|Magic UI 6
|-
|Размер системы из коробки
|21 ГБ
|12 ГБ
Батарея
|Объем
|4600 мАч
|3279 мАч
|Мощность зарядки
|100 Вт
|20 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (100 Вт)
|Да (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 12 минут)
|Да (60% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:30 ч.
|1:31 ч.
|Веб-серфинг
|09:14 ч.
|13:45 ч.
|Просмотр видео
|11:47 ч.
|15:45 ч.
|Игры
|05:28 ч.
|05:24 ч.
|Режим ожидания
|68 ч.
|122 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|9216 x 6912
|4032 x 3024
|Зум
|Оптический, 3.5x
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|-
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|122°
|120°
|Количество объективов
|4 (50 МП + 50 МП + 64 МП)
|2 (12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.9 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 90 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/2.5" (CMOS)
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
|Времяпролетный объектив
|Да
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Huawei Honor Magic 4 Pro от DxOMark
|Примеры фото Apple iPhone 14 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|12 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|3840 x 2160
|4032 x 3024
|Апертура
|-
|f/1.9
|Фокусное расстояние
|-
|23 мм
|Тип сенсора
|-
|CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/3.6"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
138
135
Качество видео
iPhone 14 +34%
146
Итоговая оценка камеры
iPhone 14 +2%
133
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|-
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|-
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2022 года
|Сентябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2022 года
|Сентябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- На экран наклеена защитная пленка
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C - Lightning
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, камера и коммуникации - выбирайте Huawei Honor Magic 4 Pro, а если программное обеспечение и автономность – то Apple iPhone 14.
Опрос
1 (25%)
3 (75%)
Всего проголосовало: 4