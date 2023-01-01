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Huawei Honor Magic 5 Lite против Honor 70

Хуавей Хонор Мэджик 5 Лайт
VS
Хуавей Хонор 70
Huawei Honor Magic 5 Lite
Huawei Honor 70

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 февраля 2023 года Huawei Honor Magic 5 Lite с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 695, против 6.67-дюймового Huawei Honor 70, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G Plus и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Honor Magic 5 Lite
  • На 25% лучшая автономность (40:40 vs 32:36 часов)
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 5100 против 4800 мАч
  • На 14% выше максимальная яркость экрана (872 против 763 нит)
  • Смартфон на 9 месяцев новее
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Huawei Honor 70
  • Показывает на 35% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.2
  • Функция реверсивной зарядки
  • На 35% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 934 и 693 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Honor Magic 5 Lite
vs
Honor 70

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.67 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 800 нит
Поддержка HDR Нет Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.9% 90.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.6%
ШИМ (PWM) - 61 Гц
Время отклика - 2 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Honor Magic 5 Lite +14%
872 нит
Honor 70
763 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 161.6 мм 161.4 мм
Ширина 73.9 мм 73.3 мм
Толщина 7.9 мм 7.91 мм
Вес 175 граммов 178 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Зеленый, Серебристый Черный, Зеленый, Синий, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Honor Magic 5 Lite
89.9%
Honor 70 +1%
90.8%

Производительность

Тестируем Хуавей Хонор Мэджик 5 Лайт и Хуавей Хонор 70 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 695 Qualcomm Snapdragon 778G Plus
Макс. частота 2200 МГц 2500 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.5 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 619 Adreno 642L
Частота GPU 840 МГц 500 МГц
FLOPS ~536 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Honor Magic 5 Lite
1932
Honor 70 +46%
2815
AnTuTu Benchmark 9
Honor Magic 5 Lite
403715
Honor 70 +35%
546202
CPU 118305 162664
GPU 98784 166021
Memory 69914 87124
UX 113011 129564
Total score 403715 546202
3DMark Wild Life Performance
PCMark 3.0 score - 11384
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI Magic UI 6.1 Magic UI 6.1
Размер системы из коробки - 21 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5100 мАч 4800 мАч
Мощность зарядки 40 Вт 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (57% за 30 минут) Да (71% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:13 ч. 0:50 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 13:39 ч. 12:02 ч.
Просмотр видео 18:34 ч. 14:45 ч.
Игры 06:05 ч. 04:54 ч.
Режим ожидания 137 ч. 100 ч.
Общая автономность
Honor Magic 5 Lite +25%
40:40 ч.
Honor 70
32:36 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Honor Magic 5 Lite vs Huawei Honor 70
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 54 мегапикселя
Разрешение фото 9216 x 6912 8768 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 122°
Количество объективов 3 (64 МП + 5 МП + 2 МП) 3 (54 МП + 50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 54 МП
- Апертура: f/1.9
- Сенсор: 1/1.49", Sony IMX800 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Huawei Honor Magic 5 Lite от DxOMark Примеры фото Huawei Honor 70 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4608 x 3456 6528 x 4896
Апертура f/2.5 f/2.4
Размер пикселя - 0.7 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3.2"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Honor Magic 5 Lite
н/д
Honor 70
80.6 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2023 года Май 2022 года
Дата начала продаж Февраль 2023 года Июнь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Кабель USB Type-C		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, камера, коммуникации, корпус и звук - выбирайте Huawei Honor 70, а если автономность – то Huawei Honor Magic 5 Lite.

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