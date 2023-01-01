Huawei Honor Magic 5 Lite против Magic 5
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 февраля 2023 года Huawei Honor Magic 5 Lite с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 695, против 6.73-дюймового Huawei Honor Magic 5, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei Honor Magic 5 Lite
- Весит на 16 граммов меньше
Причины выбрать Huawei Honor Magic 5
- Показывает в 2.5 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Камера имеет оптический зум 2.5x
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Возможность записи 4K-видео
- Использует более быструю память LPDDR5
- Стерео динамики
- Более новая ОС: Android 13 против 12
- На 11% выше плотность пикселей (439 vs 395 PPI)
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|OLED
|Размер
|6.67 дюймов
|6.73 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1224 x 2688 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.76:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|439 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Да
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|600 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|-
|1600 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|89.9%
|90.4%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Дизайн и корпус
|Высота
|161.6 мм
|161.4 мм
|Ширина
|73.9 мм
|75.5 мм
|Толщина
|7.9 мм
|7.8 мм
|Вес
|175 граммов
|191 грамм
|Водонепроницаемость
|Нет
|-
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый, Серебристый
|Черный, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 695
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
|Макс. частота
|2200 МГц
|3200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (1 + 2 + 2 + 3)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
|- 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
|Кэш L3
|-
|8 МБ
|Размер транзистора
|6 нанометров
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 619
|Adreno 740
|Частота GPU
|840 МГц
|680 МГц
|FLOPS
|~536 Гфлопс
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Honor Magic 5 +104%
1415
Geekbench 5 (многоядерный)
1932
Honor Magic 5 +140%
4637
|CPU
|118305
|-
|GPU
|98784
|-
|Memory
|69914
|-
|UX
|113011
|-
|Total score
|403715
|1011533
Память
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|8, 12, 16 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|4
|Объем накопителя
|128 ГБ
|256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 4.0
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Android 13
|Оболочка UI
|Magic UI 6.1
|Magic UI 7.1
Батарея
|Объем
|5100 мАч
|5100 мАч
|Мощность зарядки
|40 Вт
|66 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (57% за 30 минут)
|Да
|Время полной зарядки
|1:13 ч.
|-
|Веб-серфинг
|13:39 ч.
|-
|Просмотр видео
|18:34 ч.
|-
|Игры
|06:05 ч.
|-
|Режим ожидания
|137 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|54 мегапикселя
|Разрешение фото
|9216 x 6912
|8768 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 2.5x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|-
|Угол широкоугольного объектива
|-
|122°
|Количество объективов
|3 (64 МП + 5 МП + 2 МП)
|3 (54 МП + 32 МП + 50 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|- 54 МП
- Апертура: f/1.9
- Сенсор: 1/1.49", Sony IMX800 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|-
|- 32 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|- 50 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/2.5"
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Huawei Honor Magic 5 Lite от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|4096 x 3072
|Апертура
|f/2.5
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Да
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|18
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2023 года
|Февраль 2023 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2023 года
|Март 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Кабель USB Type-C
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Защитный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor Magic 5 более удачной покупкой.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1