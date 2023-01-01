Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 февраля 2023 года Honor Magic 5 Pro с экраном 6.81" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 6.5-дюймового Apple iPhone 11 Pro Max, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 42 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.