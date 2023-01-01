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Honor Magic 5 Pro против Apple iPhone 12 Pro Max

89 из 100
Honor Magic 5 Pro
VS
73 из 100
Apple iPhone 12 Pro Max
Honor Magic 5 Pro
Apple iPhone 12 Pro Max

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 февраля 2023 года Honor Magic 5 Pro с экраном 6.81" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 6.7-дюймового Apple iPhone 12 Pro Max, который имеет процессор Apple A14 Bionic и вышел на 29 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Honor Magic 5 Pro
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 1413 мАч более емким аккумулятором – 5100 против 3687 мАч
  • Показывает на 66% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Современный порт USB Type-C
  • На 41% выше максимальная яркость экрана (1231 против 871 нит)
  • Поддерживает более мощную зарядку (66W vs 18W)
  • Камера имеет оптический зум 3.5x
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Смартфон на 2 года и 5 месяцев новее
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
Причины выбрать Apple iPhone 12 Pro Max
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Honor
  • На 13% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1614 и 1424 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Magic 5 Pro
vs
iPhone 12 Pro Max

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.81 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1312 x 2848 пикселей 1284 x 2778 пикселей
Соотношение сторон 19.54:9 19.5:9
Плотность пикселей 460 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Да Нет
Макс. заявленная яркость 700 нит 800 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1800 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 91% 87.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.7% 99.4%
ШИМ (PWM) 120 Гц 238 Гц
Время отклика 1 мс 8 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Magic 5 Pro +41%
1231 нит
iPhone 12 Pro Max
871 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 162.9 мм 160.8 мм
Ширина 76.7 мм 78.1 мм
Толщина 8.77 мм 7.4 мм
Вес 219 граммов 226 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый Серебристый, Золотистый, Серый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Honor Magic 5 Pro и Apple iPhone 12 Pro Max в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Apple A14 Bionic
Макс. частота 3200 МГц 3100 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3) 6 (2 + 4)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Icestorm
- 2 ядра по 3.1 ГГц: Firestorm
Кэш L3 8 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 5 нанометров
Графика Adreno 740 Apple GPU
Частота GPU 680 МГц -
FLOPS ~3481 Гфлопс ~998 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Magic 5 Pro +66%
1219602
iPhone 12 Pro Max
735800
CPU 240420 199661
GPU 563919 262671
Memory 222701 132086
UX 186528 136404
Total score 1219602 735800
3DMark Wild Life Performance
Magic 5 Pro +61%
12719
iPhone 12 Pro Max
7885
Пиковая температура корпуса 37.6 °C 45 °C
Stability 53% 75%
Graphics test 76 FPS 47 FPS
Graphics score 12719 7885
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12, 16 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 iOS 14.1 (С обновлением до iOS 16.5)
Оболочка UI Magic UI 7.1 -
Размер системы из коробки 24 ГБ 16 ГБ

Батарея

Объем 5100 мАч 3687 мАч
Макс. мощность зарядки 66 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (75% за 30 минут) Да (55% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:48 ч. 1:32 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 13:43 ч. 12:04 ч.
Просмотр видео 16:12 ч. 14:25 ч.
Игры 04:59 ч. 07:11 ч.
Режим ожидания 118 ч. 122 ч.
Общая автономность
Magic 5 Pro +5%
37:04 ч.
iPhone 12 Pro Max
35:25 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Honor Magic 5 Pro vs Apple iPhone 12 Pro Max
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 4032 x 3024
Зум Оптический, 3.5x Оптический, 2.5x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 122° 120°
Количество объективов 4 (50 МП + 50 МП + 50 МП) 4 (12 МП + 12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/1.12", Sony IMX878 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.7 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 50 МП
- Апертура: f/3.0
- Фокусное расстояние: 90 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 65 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Sony IMX613 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/2.5" (CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Sony IMX372 (Exmor-RS CMOS)
Времяпролетный объектив Да Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Honor Magic 5 Pro от DxOMark Примеры фото Apple iPhone 12 Pro Max от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4096 x 3072 4290 x 2800
Апертура - f/2.2
Фокусное расстояние - 23 мм
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора - Exmor-RS CMOS
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.1 -
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Magic 5 Pro +6%
86 дБ
iPhone 12 Pro Max
81.2 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2023 года Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Март 2023 года Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Зарядное устройство из коробки Да, 66 Вт -
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Honor Magic 5 Pro более удачной покупкой.

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