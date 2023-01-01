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Honor Magic 5 Pro против Apple iPhone 13 Pro

89 из 100
Honor Magic 5 Pro
VS
81 из 100
Apple iPhone 13 Pro
Honor Magic 5 Pro
Apple iPhone 13 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 февраля 2023 года Honor Magic 5 Pro с экраном 6.81" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 6.1-дюймового Apple iPhone 13 Pro, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 18 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Honor Magic 5 Pro
  • Комплектуется на 2005 мАч более емким аккумулятором – 5100 против 3095 мАч
  • На 0.71" большая диагональ экрана
  • Показывает на 51% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Камера имеет оптический зум 3.5x
  • Поддерживает более мощную зарядку (66W vs 23W)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Смартфон на 1 год и 6 месяцев новее
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • На 16% выше максимальная яркость экрана (1231 против 1064 нит)
Причины выбрать Apple iPhone 13 Pro
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Honor
  • На 21% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1721 и 1424 баллов
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5.2 мм уже

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
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Экран:
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Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Magic 5 Pro
vs
iPhone 13 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.81 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1312 x 2848 пикселей 1170 x 2532 пикселей
Соотношение сторон 19.54:9 19.5:9
Плотность пикселей 460 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да Да
Макс. заявленная яркость 700 нит 1000 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1800 нит 1200 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 91% 86%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.7% 99.8%
ШИМ (PWM) 120 Гц 510 Гц
Время отклика 1 мс 4.8 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Magic 5 Pro +16%
1231 нит
iPhone 13 Pro
1064 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 162.9 мм 146.7 мм
Ширина 76.7 мм 71.5 мм
Толщина 8.77 мм 7.65 мм
Вес 219 граммов 204 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый Черный, Серебристый, Золотистый, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Honor Magic 5 Pro и Apple iPhone 13 Pro в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Apple A15 Bionic
Макс. частота 3200 МГц 3230 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3) 6 (2 + 4)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3		 - 4 ядра по 2.02 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.23 ГГц: Avalanche
Кэш L3 8 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 5 нанометров
Графика Adreno 740 Apple A15 GPU
Частота GPU 680 МГц 1200 МГц
FLOPS ~3481 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Magic 5 Pro
1424
iPhone 13 Pro +21%
1721
Geekbench 5 (многоядерный)
Magic 5 Pro
4598
iPhone 13 Pro +3%
4721
AnTuTu Benchmark 9
Magic 5 Pro +51%
1219602
iPhone 13 Pro
806591
CPU 240420 216330
GPU 563919 328877
Memory 222701 122242
UX 186528 133383
Total score 1219602 806591
3DMark Wild Life Performance
Magic 5 Pro +34%
12719
iPhone 13 Pro
9501
Пиковая температура корпуса 37.6 °C 39.4 °C
Stability 53% 78%
Graphics test 76 FPS 56 FPS
Graphics score 12719 9501
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12, 16 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ 128, 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 iOS 15 (С обновлением до iOS 16.5)
Оболочка UI Magic UI 7.1 -
Размер системы из коробки 24 ГБ 15.2 ГБ

Батарея

Объем 5100 мАч 3095 мАч
Макс. мощность зарядки 66 Вт 23 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (75% за 30 минут) Да (60% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:48 ч. 1:38 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 13:43 ч. 13:06 ч.
Просмотр видео 16:12 ч. 16:46 ч.
Игры 04:59 ч. 05:50 ч.
Режим ожидания 118 ч. 117 ч.
Общая автономность
Magic 5 Pro
37:04 ч.
iPhone 13 Pro
36:56 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Honor Magic 5 Pro vs Apple iPhone 13 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 4032 x 3024
Зум Оптический, 3.5x Оптический, 3x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 122° 120°
Количество объективов 4 (50 МП + 50 МП + 50 МП) 4 (12 МП + 12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/1.12", Sony IMX878 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.9 микрон
- Сенсор: 1/1.66", Sony IMX703 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 50 МП
- Апертура: f/3.0
- Фокусное расстояние: 90 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/2.5" (CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив Да Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Honor Magic 5 Pro от DxOMark Примеры фото Apple iPhone 13 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4096 x 3072 4032 x 3024
Апертура - f/2.2
Фокусное расстояние - 23 мм
Тип сенсора - Exmor-RS CMOS
Размер сенсора - 1/3.6"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Magic 5 Pro +21%
144
iPhone 13 Pro
119
Итоговая оценка камеры
Magic 5 Pro +11%
152
iPhone 13 Pro
137

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Magic 5 Pro
86 дБ
iPhone 13 Pro
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2023 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Март 2023 года Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.98 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Зарядное устройство из коробки Да, 66 Вт -
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Honor Magic 5 Pro более удачной покупкой.

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