Honor Magic 5 Pro против Google Pixel 7
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 февраля 2023 года Honor Magic 5 Pro с экраном 6.81" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 6.3-дюймового Google Pixel 7, который имеет процессор Google Tensor G2 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Honor Magic 5 Pro
- Камера имеет оптический зум 3.5x
- На 0.51" большая диагональ экрана
- Показывает на 62% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 27% лучшая автономность (37:04 vs 29:08 часов)
- Комплектуется на 745 мАч более емким аккумулятором – 5100 против 4355 мАч
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
- На 25% выше максимальная яркость экрана (1231 против 983 нит)
- Поддерживает более мощную зарядку (66W vs 20W)
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- На 11% выше плотность пикселей (460 vs 416 PPI)
Причины выбрать Google Pixel 7
- Весит на 22 грамма меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
93
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
95
Производительность
Быстродействие приложений и системы
88
64
Игры
Возможности в 3D-гейминге
97
60
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
85
66
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
90
86
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|OLED
|AMOLED
|Размер
|6.81 дюймов
|6.3 дюймов
|Разрешение
|1312 x 2848 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|19.54:9
|20:9
|Плотность пикселей
|460 точек на дюйм
|416 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|90 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Да
|Да
|Макс. заявленная яркость
|700 нит
|450 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1800 нит
|1400 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|91%
|84.9%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|98.7%
|98.5%
|ШИМ (PWM)
|120 Гц
|360 Гц
|Время отклика
|1 мс
|3 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|162.9 мм
|155.6 мм
|Ширина
|76.7 мм
|73.2 мм
|Толщина
|8.77 мм
|8.7 мм
|Вес
|219 граммов
|197 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый
|Белый, Черный, Желтый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
|Google Tensor G2
|Макс. частота
|3200 МГц
|2850 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 2 + 2 + 3)
|8 (2 + 2 + 4)
|Архитектура
|- 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.35 ГГц: Cortex-A78
- 2 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-X1
|Кэш L3
|8 МБ
|4 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|5 нанометров
|Графика
|Adreno 740
|Mali-G710 MP7
|Частота GPU
|680 МГц
|850 МГц
|FLOPS
|~3481 Гфлопс
|~1153 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Magic 5 Pro +35%
1424
1053
Geekbench 5 (многоядерный)
Magic 5 Pro +39%
4598
3314
|CPU
|240420
|203616
|GPU
|563919
|295372
|Memory
|222701
|108654
|UX
|186528
|142235
|Total score
|1219602
|754323
|Пиковая температура корпуса
|37.6 °C
|45.8 °C
|Stability
|53%
|71%
|Graphics test
|76 FPS
|39 FPS
|Graphics score
|12719
|6524
|Web score
|-
|7551
|Video editing
|-
|6208
|Photo editing
|-
|18087
|Data manipulation
|-
|10178
|Writing score
|-
|15644
Список Android-смартфонов в AnTuTu (#19 и #161)
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12, 16 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|-
|3200 МГц
|Количество каналов
|4
|4
|Объем накопителя
|256, 512 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 4.0
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 13
|Оболочка UI
|Magic UI 7.1
|Stock Android
|Размер системы из коробки
|24 ГБ
|14 ГБ
Батарея
|Объем
|5100 мАч
|4355 мАч
|Макс. мощность зарядки
|66 Вт
|20 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (50 Вт)
|Да (20 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (75% за 30 минут)
|Да (48% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:48 ч.
|1:40 ч.
|Веб-серфинг
|13:43 ч.
|10:13 ч.
|Просмотр видео
|16:12 ч.
|16:16 ч.
|Игры
|04:59 ч.
|05:26 ч.
|Режим ожидания
|118 ч.
|73 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|8192 x 6144
|Зум
|Оптический, 3.5x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|122°
|114°
|Количество объективов
|4 (50 МП + 50 МП + 50 МП)
|2 (50 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/1.12", Sony IMX878 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/3.0
- Фокусное расстояние: 90 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/2.5" (CMOS)
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX381 (Exmor-RS CMOS)
|Времяпролетный объектив
|Да
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Honor Magic 5 Pro от DxOMark
|Примеры фото Google Pixel 7 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|12 мегапикселей
|10.8 мегапикселей
|Разрешение фото
|4096 x 3072
|3648 x 2736
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
Magic 5 Pro +6%
154
145
Качество видео
Magic 5 Pro +1%
144
143
Итоговая оценка камеры
Magic 5 Pro +9%
152
140
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be)
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|3.2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Да
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|-
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|-
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2023 года
|Октябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Март 2023 года
|Октябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 66 Вт
|Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Honor Magic 5 Pro более удачной покупкой.
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