Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 февраля 2023 года Honor Magic 5 Pro с экраном 6.81" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 6.57-дюймового Honor 50, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G 5G и вышел на 21 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.