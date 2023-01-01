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Huawei Honor Magic 5 против Google Pixel 7 Pro

Хуавей Хонор Мэджик 5
VS
Гугл Пиксель 7 Про
Huawei Honor Magic 5
Google Pixel 7 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 февраля 2023 года Huawei Honor Magic 5 с экраном 6.73" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 6.7-дюймового Google Pixel 7 Pro, который имеет процессор Google Tensor G2 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Honor Magic 5
  • Показывает на 27% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 4.0 против UFS 3.1
  • На 35% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1412 и 1047 баллов
  • Весит на 21 грамм меньше
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Google Pixel 7 Pro
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Поддержка беспроводной зарядки на 23 Вт
  • Стабилизация изображения
  • На 17% выше плотность пикселей (512 vs 439 PPI)
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Honor Magic 5
vs
Pixel 7 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED AMOLED
Размер 6.73 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1224 x 2688 пикселей 1440 x 3120 пикселей
Соотношение сторон 19.76:9 19.5:9
Плотность пикселей 439 точек на дюйм 512 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да Да
Макс. заявленная яркость 600 нит 550 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1600 нит 1500 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 90.4% 88.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 97%
ШИМ (PWM) - 240 Гц
Время отклика - 4 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Honor Magic 5
н/д
Pixel 7 Pro
1079 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 161.4 мм 162.9 мм
Ширина 75.5 мм 76.6 мм
Толщина 7.8 мм 8.9 мм
Вес 191 грамм 212 граммов
Водонепроницаемость - IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Синий Черный, Белый, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Honor Magic 5 +2%
90.4%
Pixel 7 Pro
88.7%

Производительность

Тестируем Хуавей Хонор Мэджик 5 и Гугл Пиксель 7 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Google Tensor G2
Макс. частота 3200 МГц 2850 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.35 ГГц: Cortex-A78
- 2 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-X1
Кэш L3 8 МБ 4 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 5 нанометров
Графика Adreno 740 Mali-G710 MP7
Частота GPU 680 МГц -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Honor Magic 5 +35%
1412
Pixel 7 Pro
1047
Geekbench 5 (многоядерный)
Honor Magic 5 +45%
4591
Pixel 7 Pro
3157
AnTuTu Benchmark 9
Honor Magic 5 +27%
1000941
Pixel 7 Pro
790522
CPU - 213533
GPU - 317412
Memory - 110534
UX - 149583
Total score 1000941 790522
3DMark Wild Life Performance
Stability - 72%
Graphics test - 38 FPS
Graphics score - 6398
PCMark 3.0 score - 11476
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12, 16 ГБ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти - 3200 МГц
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI Magic UI 7.1 Stock Android
Размер системы из коробки - 14 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5100 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 66 Вт 23 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (23 Вт)
Реверсивная зарядка Да Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да Да (46% за 30 минут)
Время полной зарядки - 1:49 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 09:10 ч.
Просмотр видео - 14:51 ч.
Игры - 04:48 ч.
Режим ожидания - 76 ч.
Общая автономность
Honor Magic 5
н/д
Pixel 7 Pro
27:19 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Honor Magic 5 vs Google Pixel 7 Pro
Основная камера
Матрица 54 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 8768 x 6144 8192 x 6144
Зум Оптический, 2.5x Оптический, 5x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 122° 126°
Количество объективов 3 (54 МП + 32 МП + 50 МП) 3 (50 МП + 48 МП + 12 МП)
Основной объектив - 54 МП
- Апертура: f/1.9
- Сенсор: 1/1.49", Sony IMX800 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 32 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 120 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/2.5"
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX381 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Google Pixel 7 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 12 мегапикселей 10.8 мегапикселей
Разрешение фото 4096 x 3072 3648 x 2736
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Honor Magic 5
н/д
Pixel 7 Pro
88.4 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2023 года Октябрь 2022 года
Дата начала продаж Март 2023 года Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Защитный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер USB-C на USB-A
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение и автономность - выбирайте Huawei Honor Magic 5, а если камера и звук – то Google Pixel 7 Pro.

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