Huawei Honor Magic 5 против Magic 4 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 февраля 2023 года Huawei Honor Magic 5 с экраном 6.73" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 6.81-дюймового Huawei Honor Magic 4 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei Honor Magic 5
- Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5100 против 4600 мАч
- Более новая ОС: Android 13 против 12
- Более быстрый тип накопителя - UFS 4.0 против UFS 3.1
- На 26% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1412 и 1122 баллов
- Весит на 24 грамма меньше
Причины выбрать Huawei Honor Magic 4 Pro
- Поддержка беспроводной зарядки на 100 Вт
- Камера имеет оптический зум 3.5x
- Стабилизация изображения
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|OLED
|OLED
|Размер
|6.73 дюймов
|6.81 дюймов
|Разрешение
|1224 x 2688 пикселей
|1312 x 2848 пикселей
|Соотношение сторон
|19.76:9
|19.54:9
|Плотность пикселей
|439 точек на дюйм
|460 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Да
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|600 нит
|600 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1600 нит
|1000 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|90.4%
|93%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|-
|94.7%
|ШИМ (PWM)
|-
|119 Гц
|Время отклика
|-
|1 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|161.4 мм
|163.6 мм
|Ширина
|75.5 мм
|74.7 мм
|Толщина
|7.8 мм
|9.15 мм
|Вес
|191 грамм
|215 граммов
|Водонепроницаемость
|-
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Синий
|Черный, Зеленый, Белый, Золотой, Оранжевый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
|Макс. частота
|3200 МГц
|3000 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 2 + 2 + 3)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
|Кэш L3
|8 МБ
|6 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 740
|Adreno 730
|Частота GPU
|680 МГц
|818 МГц
|FLOPS
|-
|~2236 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Honor Magic 5 +26%
1412
1122
Geekbench 5 (многоядерный)
Honor Magic 5 +32%
4591
3483
|CPU
|-
|187881
|GPU
|-
|434884
|Memory
|-
|148460
|UX
|-
|166743
|Total score
|1000941
|931726
|Stability
|-
|63%
|Graphics test
|-
|59 FPS
|Graphics score
|-
|9878
|PCMark 3.0 score
|-
|13658
Таблица смартфонов в AnTuTu Benchmark 9 (#46 и #68)
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12, 16 ГБ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|-
|3200 МГц
|Количество каналов
|4
|4
|Объем накопителя
|256, 512 ГБ
|256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 4.0
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 12
|Оболочка UI
|Magic UI 7.1
|Magic UI 6
|Размер системы из коробки
|-
|21 ГБ
Батарея
|Объем
|5100 мАч
|4600 мАч
|Мощность зарядки
|66 Вт
|100 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (100 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да
|Да (50% за 12 минут)
|Время полной зарядки
|-
|0:30 ч.
|Веб-серфинг
|-
|09:14 ч.
|Просмотр видео
|-
|11:47 ч.
|Игры
|-
|05:28 ч.
|Режим ожидания
|-
|68 ч.
Камеры
|Матрица
|54 мегапикселя
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8768 x 6144
|9216 x 6912
|Зум
|Оптический, 2.5x
|Оптический, 3.5x
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Угол широкоугольного объектива
|122°
|122°
|Количество объективов
|3 (54 МП + 32 МП + 50 МП)
|4 (50 МП + 50 МП + 64 МП)
|Основной объектив
|- 54 МП
- Апертура: f/1.9
- Сенсор: 1/1.49", Sony IMX800 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 32 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 64 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 90 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/2.5"
|- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/2.5" (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|-
|Да
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Huawei Honor Magic 4 Pro от DxOMark
|Количество мегапикселей
|12 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4096 x 3072
|3840 x 2160
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Да
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2023 года
|Февраль 2022 года
|Дата начала продаж
|Март 2023 года
|Апрель 2022 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Защитный чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- На экран наклеена защитная пленка
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение и автономность - выбирайте Huawei Honor Magic 5, а если камера и звук – то Huawei Honor Magic 4 Pro.
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