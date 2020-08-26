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Huawei Honor Note 10 против Honor 10

Хуавей Хонор Ноте 10
Huawei Honor Note 10
VS
Хуавей Хонор 10
Huawei Honor 10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 31 июля 2018 года Huawei Honor Note 10 с экраном 6.95" и чипом HiSilicon Kirin 970, против 5.84-дюймового Huawei Honor 10, который имеет процессор HiSilicon Kirin 970 и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Honor Note 10
  • На 1.11" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1500 мАч более емким аккумулятором – 4900 против 3400 мАч
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • На 20% выше максимальная яркость экрана (611 против 510 нит)
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Huawei Honor 10
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Более новая ОС: Android 9 против 8.1
  • На 22% выше плотность пикселей (432 vs 355 PPI)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 13.8 мм уже
  • Весит на 77 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei Honor Note 10 и Huawei Honor 10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.95 дюймов 5.84 дюймов
Разрешение 1080 x 2220 пикселей 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 19.9:9
Плотность пикселей 355 точек на дюйм 432 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 81.75% 79.9%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Honor Note 10 +20%
611 нит
Honor 10
510 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 177 мм 149.6 мм
Ширина 85 мм 71.2 мм
Толщина 7.6 мм 7.7 мм
Вес 230 граммов 153 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный Синий, Черный, Белый, Серый, Фиолетовый, Twilight
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Honor Note 10 +2%
81.75%
Honor 10
79.9%

Производительность

Тестируем Хуавей Хонор Ноте 10 и Хуавей Хонор 10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 970 HiSilicon Kirin 970
Архитектура 4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2360 МГц 2360 МГц
Размер транзистора 10 нанометров 10 нанометров
Графика Mali-G72 MP12 Mali-G72 MP12
GPU-ядер 12 12
Частота GPU 767 МГц 767 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1833 МГц 1833 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Honor Note 10
н/д
Honor 10
1540
AnTuTu Benchmark 8
Honor Note 10
н/д
Honor 10
223085

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI EMUI 8.2 EMUI 9.1
Размер системы из коробки - 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4900 мАч 3400 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:10 ч. 2:15 ч.
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (50% за 45 минут) Да (50% за 45 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Honor Note 10
н/д
Honor 10
11:50 ч.
Время просмотра видео
Honor Note 10
н/д
Honor 10
11:37 ч.
Время разговора (3G)
Honor Note 10
н/д
Honor 10
21:14 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Honor Note 10 vs Huawei Honor 10
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (16 МП + 24 MP) 2 (16 МП + 24 MP)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX550 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX498 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Монохромный объектив - 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX498 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.8"
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 4160 x 3120 5760 x 4312
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 0.9 микрон
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 18 18

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
Honor Note 10
н/д
Honor 10
69 дБ
Музыка
Honor Note 10
н/д
Honor 10
72 дБ
Звонок
Honor Note 10
н/д
Honor 10
87 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Июль 2018 года Апрель 2018 года
Дата начала продаж Август 2019 года Апрель 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.79 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.15 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Пленка на экран
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Адаптер Super Charger (5В/4.5A)
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
- Пленка на экран

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей и батарея - выбирайте Huawei Honor Note 10, а если программное обеспечение, камера и звук – то Huawei Honor 10.

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Всего проголосовало: 2

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Мнение пользователей

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Евгений 26 августа 2020 19:59
Хонор 10. Пользуюсь уже год, аппарат огонь
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