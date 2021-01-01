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Huawei Honor Note 10 против Honor 8X

Хуавей Хонор Ноте 10
VS
Хуавей Хонор 8Х
Huawei Honor Note 10
Huawei Honor 8X

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 31 июля 2018 года Huawei Honor Note 10 с экраном 6.95" и чипом HiSilicon Kirin 970, против 6.5-дюймового Huawei Honor 8X, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Honor Note 10
  • Комплектуется на 1150 мАч более емким аккумулятором – 4900 против 3750 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • На 39% выше максимальная яркость экрана (587 против 423 нит)
  • Быстрая зарядка мощностью 22.5 Ватт
  • На 0.45" большая диагональ экрана
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Huawei Honor 8X
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Более новая ОС: Android 10 против 8.1
  • На 12% выше плотность пикселей (396 vs 355 PPI)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 8.4 мм уже
  • Весит на 55 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Honor Note 10
vs
Honor 8X

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.95 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2220 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 355 точек на дюйм 396 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 81.75% 84%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.5%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 39.6 мс
Контрастность - 880:1
Максимальная яркость
Honor Note 10 +39%
587 нит
Honor 8X
423 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 177 мм 160.4 мм
Ширина 85 мм 76.6 мм
Толщина 7.6 мм 7.8 мм
Вес 230 граммов 175 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Honor Note 10
81.75%
Honor 8X +3%
84%

Производительность

Тестируем Хуавей Хонор Ноте 10 и Хуавей Хонор 8Х в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 970 HiSilicon Kirin 710
Макс. частота 2360 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex A73		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 10 нанометров 12 нанометров
Графика Mali G72 MP12 Mali-G51
Частота GPU 767 МГц 1000 МГц
FLOPS ~347 Гфлопс ~225 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1833 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 400 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Honor Note 10
н/д
Honor 8X
1331
AnTuTu Benchmark 7
Honor Note 10 +51%
205969
Honor 8X
136392
AnTuTu Benchmark 8
Honor Note 10
н/д
Honor 8X
138488
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 Android 8.1 (С обновлением до Android 10.0)
Оболочка UI EMUI 8.2 EMUI 9
Размер системы из коробки - 17 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4900 мАч 3750 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (50% за 45 минут) Нет
Время полной зарядки 2:10 ч. 2:25 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Honor Note 10
н/д
Honor 8X
11:24 ч.
Время просмотра видео
Honor Note 10
н/д
Honor 8X
12:13 ч.
Время разговора (3G)
Honor Note 10
н/д
Honor 8X
32:21 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Honor Note 10 vs Huawei Honor 8X
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464 5160 x 3872
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (16 МП + 24 МП) 2 (20 МП + 2 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX550 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 20 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 2 микрон
- Фазовый автофокус
Монохромный объектив - 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX498 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/1.8
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2
Фокусное расстояние - 26 мм
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Honor Note 10
н/д
Honor 8X
84.8 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июль 2018 года Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Август 2019 года Октябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.81 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.02 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Пленка на экран
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Адаптер питания (5В/2А)
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor Note 10 более удачной покупкой.

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