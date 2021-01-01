Huawei Honor Note 10 против Honor 8X
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 31 июля 2018 года Huawei Honor Note 10 с экраном 6.95" и чипом HiSilicon Kirin 970, против 6.5-дюймового Huawei Honor 8X, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei Honor Note 10
- Комплектуется на 1150 мАч более емким аккумулятором – 4900 против 3750 мАч
- Современный порт USB Type-C
- На 39% выше максимальная яркость экрана (587 против 423 нит)
- Быстрая зарядка мощностью 22.5 Ватт
- На 0.45" большая диагональ экрана
- Возможность записи 4K-видео
- Стерео динамики
- AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Huawei Honor 8X
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
- Более новая ОС: Android 10 против 8.1
- На 12% выше плотность пикселей (396 vs 355 PPI)
- Лучше лежит в руке - корпус на 8.4 мм уже
- Весит на 55 граммов меньше
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
58
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
43
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
59
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
61
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.95 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2220 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|18.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|355 точек на дюйм
|396 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|81.75%
|84%
|Цветовой охват sRGB
|-
|99.5%
|ШИМ (PWM)
|-
|Не обнаружено
|Время отклика
|-
|39.6 мс
|Контрастность
|-
|880:1
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|177 мм
|160.4 мм
|Ширина
|85 мм
|76.6 мм
|Толщина
|7.6 мм
|7.8 мм
|Вес
|230 граммов
|175 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный
|Синий, Черный, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 970
|HiSilicon Kirin 710
|Макс. частота
|2360 МГц
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex A73
|- 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
|Размер транзистора
|10 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Mali G72 MP12
|Mali-G51
|Частота GPU
|767 МГц
|1000 МГц
|FLOPS
|~347 Гфлопс
|~225 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1833 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 400 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
332
Geekbench 5 (многоядерный)
1331
AnTuTu Benchmark 7
Honor Note 10 +51%
205969
136392
AnTuTu Benchmark 8
138488
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10.0)
|Оболочка UI
|EMUI 8.2
|EMUI 9
|Размер системы из коробки
|-
|17 ГБ
Батарея
|Объем
|4900 мАч
|3750 мАч
|Мощность зарядки
|22.5 Вт
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, SuperCharge (50% за 45 минут)
|Нет
|Время полной зарядки
|2:10 ч.
|2:25 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:24 ч.
Время просмотра видео
12:13 ч.
Время разговора (3G)
32:21 ч.
Камеры
|Матрица
|16 мегапикселей
|20 мегапикселей
|Разрешение фото
|4616 x 3464
|5160 x 3872
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|480 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (16 МП + 24 МП)
|2 (20 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX550 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 20 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 2 микрон
- Фазовый автофокус
|Монохромный объектив
|- 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX498 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|-
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/1.8
|Особенности
|- Эффект "боке"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4160 x 3120
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.0
|f/2
|Фокусное расстояние
|-
|26 мм
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 60 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|18
|12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2018 года
|Сентябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Август 2019 года
|Октябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.81 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.02 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Пленка на экран
- Прозрачный чехол
| - Смартфон
- Адаптер питания (5В/2А)
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor Note 10 более удачной покупкой.
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