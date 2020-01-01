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Huawei Honor Play 3 против Honor 9X

Хуавей Хонор Плей 3
Huawei Honor Play 3
VS
Хуавей Хонор 9Х
Huawei Honor 9X

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 сентября 2019 года Huawei Honor Play 3 с экраном 6.39" и чипом HiSilicon Kirin 710F, против 6.59-дюймового Huawei Honor 9X, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710F и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Honor Play 3
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Показывает на 12% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Весит на 20.8 граммов меньше
Причины выбрать Huawei Honor 9X
  • На 45% выше плотность пикселей (391 vs 269 PPI)
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • На 15% выше максимальная яркость экрана (464 против 404 нит)
  • Более новая ОС: Android 10 против 9

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei Honor Play 3 и Huawei Honor 9X

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.39 дюймов 6.59 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм 391 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.9% 84.3%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Honor Play 3
404 нит
Honor 9X +15%
464 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 158.9 мм 163.5 мм
Ширина 76.1 мм 77.3 мм
Толщина 8.1 мм 8.8 мм
Вес 176 граммов 196.8 граммов
Водонепроницаемость Да Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Красный Сапфировый Синий, Черный, Изумрудно-Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Honor Play 3
82.9%
Honor 9X +2%
84.3%

Производительность

Тестируем Хуавей Хонор Плей 3 и Хуавей Хонор 9Х в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 710F HiSilicon Kirin 710F
Архитектура 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex A53) 2 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 6 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2200 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G51 MP4 Mali-G51 MP4
GPU-ядер 4 4
Частота GPU 650 МГц 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1866 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Honor Play 3 +2%
335
Honor 9X
328
Geekbench 5 (многоядерный)
Honor Play 3
1359
Honor 9X +1%
1373
AnTuTu Benchmark 8
Honor Play 3 +12%
182318
Honor 9X
162526

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI EMUI 9.1 EMUI 10
Размер системы из коробки 13.9 ГБ 15.4 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:25 ч. 2:25 ч.
Быстрая зарядка Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Honor Play 3
н/д
Honor 9X
12:38 ч.
Время просмотра видео
Honor Play 3
н/д
Honor 9X
12:02 ч.
Время разговора (3G)
Honor Play 3
н/д
Honor 9X
28:21 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Honor Play 3 vs Huawei Honor 9X
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 2 MP) 2 (48 МП + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора - 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat 12 4

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Honor Play 3
н/д
Honor 9X
66.6 дБ
Музыка
Honor Play 3
н/д
Honor 9X
72.3 дБ
Звонок
Honor Play 3
н/д
Honor 9X
81.8 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2019 года Июль 2019 года
Дата начала продаж Октябрь 2019 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (10 Вт)
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлеченя SIM
- Чехол
- Защитная пленка

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, программное обеспечение и коммуникации - выбирайте Huawei Honor 9X, а если камера – то Huawei Honor Play 3.

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