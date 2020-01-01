Huawei Honor Play 3 против Honor 9X
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 сентября 2019 года Huawei Honor Play 3 с экраном 6.39" и чипом HiSilicon Kirin 710F, против 6.59-дюймового Huawei Honor 9X, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710F и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei Honor Play 3
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
- Показывает на 12% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Весит на 20.8 граммов меньше
Причины выбрать Huawei Honor 9X
- На 45% выше плотность пикселей (391 vs 269 PPI)
- Современный порт USB Type-C
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- На 15% выше максимальная яркость экрана (464 против 404 нит)
- Более новая ОС: Android 10 против 9
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
56
64
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
36
38
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
67
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
63
56
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
61
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
58
60
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Huawei Honor Play 3 и Huawei Honor 9X
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.39 дюймов
|6.59 дюймов
|Разрешение
|720 x 1560 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|269 точек на дюйм
|391 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|82.9%
|84.3%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|158.9 мм
|163.5 мм
|Ширина
|76.1 мм
|77.3 мм
|Толщина
|8.1 мм
|8.8 мм
|Вес
|176 граммов
|196.8 граммов
|Водонепроницаемость
|Да
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Красный
|Сапфировый Синий, Черный, Изумрудно-Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да, сзади
Метрики
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 710F
|HiSilicon Kirin 710F
|Архитектура
|4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex A53)
|2 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 6 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2200 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G51 MP4
|Mali-G51 MP4
|GPU-ядер
|4
|4
|Частота GPU
|650 МГц
|650 МГц
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Частота памяти
|933 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|1
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Honor Play 3 +2%
335
328
Geekbench 5 (многоядерный)
1359
Honor 9X +1%
1373
AnTuTu Benchmark 8
Honor Play 3 +12%
182318
162526
ТОП-200 смартфонов в AnTuTu Benchmark (#234 и #280)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|EMUI 9.1
|EMUI 10
|Размер системы из коробки
|13.9 ГБ
|15.4 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:25 ч.
|2:25 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12:38 ч.
Время просмотра видео
12:02 ч.
Время разговора (3G)
28:21 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|-
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 MP + 2 MP)
|2 (48 МП + 2 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|-
|26 мм
|Размер пикселя
|-
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/3"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Да
|LTE Cat
|12
|4
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Голос
66.6 дБ
Музыка
72.3 дБ
Звонок
81.8 дБ
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2019 года
|Июль 2019 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2019 года
|Сентябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (10 Вт)
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлеченя SIM
- Чехол
- Защитная пленка
Цены
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, программное обеспечение и коммуникации - выбирайте Huawei Honor 9X, а если камера – то Huawei Honor Play 3.
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