Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 ноября 2019 года Huawei Honor View 30 с экраном 6.57" и чипом HiSilicon Kirin 990, против 4.7-дюймового Apple iPhone SE (2020), который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.