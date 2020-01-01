Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 ноября 2019 года Huawei Honor View 30 с экраном 6.57" и чипом HiSilicon Kirin 990, против 6.5-дюймового Huawei Honor 30S, который имеет процессор HiSilicon Kirin 820 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.