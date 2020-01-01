Huawei Honor View 20 против Apple iPhone 11
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 декабря 2018 года Huawei Honor View 20 с экраном 6.4" и чипом HiSilicon Kirin 980, против 6.1-дюймового Apple iPhone 11, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 10 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei Honor View 20
- Комплектуется на 890 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3110 мАч
- Современный порт USB Type-C
- На 0.3" большая диагональ экрана
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- На 22% выше плотность пикселей (398 vs 326 PPI)
- Тонкие рамки – на 6.7% выше полезная площадь экрана
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Apple iPhone 11
- Защита корпуса по стандарту IP68
- Показывает на 37% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 7% лучшая автономность (94 vs 88 часов)
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Поддержка беспроводной зарядки
- На 34% выше максимальная яркость экрана (644 против 480 нит)
- Стабилизация изображения
- Стерео динамики
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
62
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
94
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
76
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
70
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
83
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
79
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Huawei Honor View 20 и Apple iPhone 11
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.4 дюймов
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2310 пикселей
|828 x 1792 пикселей
|Соотношение сторон
|19.2:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|398 точек на дюйм
|326 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|85.7%
|79%
|Особенности
|-
|- DCI-P3
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|156.9 мм
|150.9 мм
|Ширина
|75.4 мм
|75.7 мм
|Толщина
|8.1 мм
|8.3 мм
|Вес
|180 граммов
|194 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Красный
|Черный, Зеленый, Фиолетовый, Красный, Белый, Желтый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Нет
Метрики
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 980
|Apple A13 Bionic
|Архитектура
|2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55)
|2 ядра Lightning (2.65 ГГц) + 4 ядра Thunder
|CPU ядер
|8
|6
|Частота
|2600 МГц
|2650 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G76 MP10
|Apple GPU
|GPU-ядер
|10
|4
|Частота GPU
|720 МГц
|-
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|NVMe
|Карта памяти
|No
|No
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
693
iPhone 11 +95%
1352
Geekbench 5 (многоядерный)
2451
iPhone 11 +44%
3527
AnTuTu Benchmark 8
379342
iPhone 11 +37%
518333
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|iOS 13 (С обновлением до iOS 14)
|Оболочка UI
|Magic UI 3.1
|-
|Размер системы из коробки
|16 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|3110 мАч
|Мощность зарядки
|22.5 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|1:45 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, SuperCharge (55% за 30 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
14:48 ч.
iPhone 11 +6%
15:29 ч.
Время просмотра видео
15:26 ч.
iPhone 11 +21%
18:43 ч.
Время разговора (3G)
Honor View 20 +72%
30:00 ч.
17:45 ч.
Рейтинг автономной работы (#63 и #67)
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|120°
|Количество объективов
|2 (48 МП + 0 MP)
|2 (12 МП + 12 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
|Времяпролетный объектив
|- Размер пикселя: 1.4 микрон
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Apple iPhone 11 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|25 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|5760 x 4304
|4032 x 3024
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|27 мм
|23 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|BSI CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
112
Качества видео
101
Итоговая оценка камеры
109
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|21
|18
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Голос
68 дБ
iPhone 11 +5%
71.2 дБ
Музыка
Honor View 20 +2%
74 дБ
72.9 дБ
Звонок
Honor View 20 +8%
82 дБ
76 дБ
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Декабрь 2018 года
|Сентябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2018 года
|Сентябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.89 Вт/кг
|0.95 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.25 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Прозрачный чехол
| - Смартфон
- Адаптер питания (не поддерживает быструю зарядку)
- Кабель Lightning
- Гарнитура EarPods
- Скрепка для извлечения SIM
- Руководство пользователя
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 11 более удачной покупкой.
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