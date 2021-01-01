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Huawei Honor View 20 против Honor 9X

Хуавей Хонор Вью 20
VS
Хуавей Хонор 9Х
Huawei Honor View 20
Huawei Honor 9X

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 декабря 2018 года Huawei Honor View 20 с экраном 6.4" и чипом HiSilicon Kirin 980, против 6.59-дюймового Huawei Honor 9X, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710F и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Honor View 20
  • Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 22.5 Ватт
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – Kirin 980
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Huawei Honor 9X
  • На 13% лучшая автономность (99 vs 88 часов)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Смартфон на 7 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Honor View 20
vs
Honor 9X

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.4 дюймов 6.59 дюймов
Разрешение 1080 x 2310 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.2:9 19.5:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 391 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.7% 84.3%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.5% 99%
ШИМ (PWM) Не обнаружено Не обнаружено
Время отклика 39 мс 29 мс
Контрастность 1230:1 969:1
Максимальная яркость
Honor View 20 +4%
472 нит
Honor 9X
455 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 156.9 мм 163.5 мм
Ширина 75.4 мм 77.3 мм
Толщина 8.1 мм 8.8 мм
Вес 180 граммов 196.8 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Красный Сапфировый Синий, Черный, Изумрудно-Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Honor View 20 +2%
85.7%
Honor 9X
84.3%

Производительность

Тестируем Хуавей Хонор Вью 20 и Хуавей Хонор 9Х в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 980 HiSilicon Kirin 710F
Макс. частота 2600 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.92 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 12 нанометров
Графика Mali G76 MP10 Mali-G51
Частота GPU 720 МГц 650 МГц
FLOPS ~691 Гфлопс ~225 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Honor View 20 +110%
682
Honor 9X
324
Geekbench 5 (многоядерный)
Honor View 20 +79%
2410
Honor 9X
1350
AnTuTu Benchmark 7
Honor View 20 +111%
294578
Honor 9X
139894
AnTuTu Benchmark 8
Honor View 20 +116%
379620
Honor 9X
175894
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Magic UI 4.0 EMUI 10
Размер системы из коробки 16 ГБ 15.4 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (55% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 1:30 ч. 2:25 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Honor View 20 +17%
14:48 ч.
Honor 9X
12:38 ч.
Время просмотра видео
Honor View 20 +27%
15:26 ч.
Honor 9X
12:02 ч.
Время разговора (3G)
Honor View 20 +6%
30:00 ч.
Honor 9X
28:21 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Honor View 20 vs Huawei Honor 9X
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (48 МП + 0 МП) 2 (48 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - Размер пикселя: 1.4 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 25 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 5760 x 4304 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 27 мм 26 мм
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора - 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 21 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Honor View 20 +8%
84.3 дБ
Honor 9X
78 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Декабрь 2018 года Июль 2019 года
Дата начала продаж Декабрь 2018 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.89 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.25 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (10 Вт)
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлеченя SIM
- Чехол
- Защитная пленка
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor View 20 более удачной покупкой.

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