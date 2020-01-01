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Huawei Honor View 30 Pro против Honor 30S

Хуавей Хонор View 30 Pro
Huawei Honor View 30 Pro
VS
Хуавей Хонор 30S
Huawei Honor 30S

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 ноября 2019 года Huawei Honor View 30 Pro с экраном 6.57" и чипом HiSilicon Kirin 990, против 6.5-дюймового Huawei Honor 30S, который имеет процессор HiSilicon Kirin 820 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Honor View 30 Pro
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Стабилизация изображения
  • Показывает на 24% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Функция реверсивной зарядки
  • На 23% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (788 и 642 баллов)
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Huawei Honor 30S
  • Весит на 16 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei Honor View 30 Pro и Huawei Honor 30S

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.57 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 400 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR - Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.9% 83.8%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Honor View 30 Pro
н/д
Honor 30S
454 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 162.7 мм 162.3 мм
Ширина 75.8 мм 75 мм
Толщина 8.8 мм 8.6 мм
Вес 206 граммов 190 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Оранжевый, Белый, Голубой Полночный Черный, Неоновый Фиолетовый, Титановый Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Honor View 30 Pro +1%
84.9%
Honor 30S
83.8%

Производительность

Тестируем Хуавей Хонор View 30 Pro и Хуавей Хонор 30S в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 990 HiSilicon Kirin 820
Архитектура 2 ядра по 2.86 ГГц (Cortex A76), 2 ядра по 2.36 ГГц (Cortex A76), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex A55) 1 ядро по 2.36 ГГц (Cortex-A56), 3 ядра по 2.22 ГГц (Cortex-A56), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2860 МГц 2360 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G76 MP16 Mali-G57 MP6
GPU-ядер 16 6
Частота GPU 600 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти No Nano Memory
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Honor View 30 Pro +25%
3075
Honor 30S
2460
AnTuTu Benchmark 8
Honor View 30 Pro +24%
475912
Honor 30S
384094

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 10.0
Оболочка UI Magic UI 3 Magic UI 3.1

Батарея

Характеристики
Объем 4100 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 40 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 0:45 ч. 0:56 ч.
Быстрая зарядка Да (70% за 30 минут) Да (70% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да (27 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Honor View 30 Pro vs Huawei Honor 30S
Основная камера
Матрица 40 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 7360 x 4912 9000 x 7000
Зум Оптический, 3x Оптический, 3x
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 109° -
Количество объективов 3 (40 МП + 8 MP + 12 MP) 4 (64 МП + 8 MP + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 40 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Huawei Honor View 30 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Одновременный Одновременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 21 21

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2019 года Март 2020 года
Дата начала продаж Март 2020 года Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.162 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.47 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Пленка на экран
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, батарея и камера - выбирайте Huawei Honor View 30 Pro, а если звук – то Huawei Honor 30S.

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