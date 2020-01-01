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Huawei Honor X10 Max против Honor 10

Хуавей Хонор X10 Макс
Huawei Honor X10 Max
VS
Хуавей Хонор 10
Huawei Honor 10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 2 июля 2020 года Huawei Honor X10 Max с экраном 7.09" и чипом MediaTek Dimensity 800 5G, против 5.84-дюймового Huawei Honor 10, который имеет процессор HiSilicon Kirin 970 и вышел на 27 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Honor X10 Max
  • На 1.25" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1600 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3400 мАч
  • Показывает на 45% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Смартфон на 2 года и 3 месяца новее
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Более энергоэффективный CPU
  • На 54% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (545 и 355 баллов)
Причины выбрать Huawei Honor 10
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • На 21% выше плотность пикселей (432 vs 356 PPI)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 13.7 мм уже
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 79 граммов меньше
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei Honor X10 Max и Huawei Honor 10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 7.09 дюймов 5.84 дюймов
Разрешение 1080 x 2280 пикселей 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 19.9:9 19.9:9
Плотность пикселей 356 точек на дюйм 432 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.7% 79.9%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Honor X10 Max
500 нит
Honor 10 +2%
510 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 174.4 мм 149.6 мм
Ширина 84.9 мм 71.2 мм
Толщина 8.3 мм 7.7 мм
Вес 232 грамма 153 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Серебристый Синий, Черный, Белый, Серый, Фиолетовый, Twilight
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Honor X10 Max +6%
84.7%
Honor 10
79.9%

Производительность

Тестируем Хуавей Хонор X10 Макс и Хуавей Хонор 10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 800 5G HiSilicon Kirin 970
Архитектура 4 ядра по 2 ГГц (Cortex A76), 4 ядра по 2 ГГц (Cortex A55) 4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2360 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 10 нанометров
Графика Mali-G57 MC4 Mali-G72 MP12
GPU-ядер 4 12
Частота GPU - 767 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1833 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти Nano Memory No
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Honor X10 Max +54%
545
Honor 10
355
Geekbench 5 (многоядерный)
Honor X10 Max +43%
2201
Honor 10
1540
AnTuTu Benchmark 8
Honor X10 Max +45%
322466
Honor 10
223085

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI Magic UI 3.1 EMUI 9.1
Размер системы из коробки - 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3400 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:55 ч. 2:15 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 35 минут) Да (50% за 45 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Honor X10 Max
н/д
Honor 10
11:50 ч.
Время просмотра видео
Honor X10 Max
н/д
Honor 10
11:37 ч.
Время разговора (3G)
Honor X10 Max
н/д
Honor 10
21:14 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Honor X10 Max vs Huawei Honor 10
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (48 МП + 2 MP) 2 (16 МП + 24 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX498 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Монохромный объектив - - 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.8"
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 3264 x 2448 5760 x 4312
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 0.9 микрон
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 12 18

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Голос
Honor X10 Max
н/д
Honor 10
69 дБ
Музыка
Honor X10 Max
н/д
Honor 10
72 дБ
Звонок
Honor X10 Max
н/д
Honor 10
87 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Июль 2020 года Апрель 2018 года
Дата начала продаж Август 2020 года Апрель 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.79 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.15 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руковоство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Адаптер Super Charger (5В/4.5A)
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
- Пленка на экран

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor X10 Max более удачной покупкой.

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