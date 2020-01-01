Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 2 июля 2020 года Huawei Honor X10 Max с экраном 7.09" и чипом MediaTek Dimensity 800 5G, против 7.12-дюймового Huawei Honor 8X Max, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 660 и вышел на 23 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.