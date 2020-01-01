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Huawei Honor X10 Max против 8X Max

Хуавей Хонор X10 Макс
Huawei Honor X10 Max
VS
Хуавей Хонор 8Х Макс
Huawei Honor 8X Max

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 2 июля 2020 года Huawei Honor X10 Max с экраном 7.09" и чипом MediaTek Dimensity 800 5G, против 7.12-дюймового Huawei Honor 8X Max, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 660 и вышел на 23 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Honor X10 Max
  • Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Современный порт USB Type-C
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Смартфон на 1 год и 11 месяцев новее
  • Более энергоэффективный CPU
  • Возможность записи 4K-видео
  • На 10% выше максимальная яркость экрана (500 против 454 нит)
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
Причины выбрать Huawei Honor 8X Max
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Функция реверсивной зарядки
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 22 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei Honor X10 Max и Huawei Honor 8X Max

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 7.09 дюймов 7.12 дюймов
Разрешение 1080 x 2280 пикселей 1080 x 2244 пикселей
Соотношение сторон 19.9:9 18.7:9
Плотность пикселей 356 точек на дюйм 350 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.7% 83.73%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Honor X10 Max +10%
500 нит
Honor 8X Max
454 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 174.4 мм 177.5 мм
Ширина 84.9 мм 86.2 мм
Толщина 8.3 мм 8.1 мм
Вес 232 грамма 210 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Серебристый Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Honor X10 Max +1%
84.7%
Honor 8X Max
83.73%

Производительность

Тестируем Хуавей Хонор X10 Макс и Хуавей Хонор 8Х Макс в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 800 5G Qualcomm Snapdragon 660
Архитектура 4 ядра по 2 ГГц (Cortex A76), 4 ядра по 2 ГГц (Cortex A55) 4 ядра по 1.95 ГГц (Kryo 260 Gold), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260 SIlver)
CPU ядер 8 8
Частота 2000 МГц 1950 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 14 нанометров
Графика Mali-G57 MC4 Adreno 512
GPU-ядер 4 -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти Nano Memory MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Honor X10 Max +144%
322466
Honor 8X Max
132238

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 8.1 (С обновлением до Android 9)
Оболочка UI Magic UI 3.1 EMUI 9

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:55 ч. 1:52 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 35 минут) Да, SuperCharge (40% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Honor X10 Max vs Huawei Honor 8X Max
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (48 МП + 2 MP) 2 (16 МП + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/1.8
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2
Фокусное расстояние - 23 мм
Тип сенсора BSI CMOS BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat 12 12

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июль 2020 года Август 2018 года
Дата начала продаж Август 2020 года Сентябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руковоство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Быстрое ознакомление с устройством
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
- Защитная пленка для экрана

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor X10 Max более удачной покупкой.

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