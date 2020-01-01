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Huawei Honor X10 Max против Honor X10

Хуавей Хонор X10 Макс
Huawei Honor X10 Max
VS
Хуавей Хонор X10
Huawei Honor X10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 2 июля 2020 года Huawei Honor X10 Max с экраном 7.09" и чипом MediaTek Dimensity 800 5G, против 6.63-дюймового Huawei Honor X10, который имеет процессор HiSilicon Kirin 820 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Honor X10 Max
  • Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4300 мАч
  • На 0.46" большая диагональ экрана
  • Стерео динамики
  • На 10% выше максимальная яркость экрана (500 против 454 нит)
Причины выбрать Huawei Honor X10
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Показывает на 19% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • На 12% выше плотность пикселей (397 vs 356 PPI)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 8.4 мм уже
  • Функция реверсивной зарядки
  • На 17% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (639 и 545 баллов)
  • Весит на 29 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei Honor X10 Max и Huawei Honor X10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 7.09 дюймов 6.63 дюймов
Разрешение 1080 x 2280 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.9:9 20:9
Плотность пикселей 356 точек на дюйм 397 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.7% 84.7%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Honor X10 Max +10%
500 нит
Honor X10
454 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 174.4 мм 163.7 мм
Ширина 84.9 мм 76.5 мм
Толщина 8.3 мм 8.8 мм
Вес 232 грамма 203 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Металл
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Серебристый Черный, Синий, Оранжевый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Honor X10 Max
84.7%
Honor X10
84.7%

Производительность

Тестируем Хуавей Хонор X10 Макс и Хуавей Хонор X10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 800 5G HiSilicon Kirin 820
Архитектура 4 ядра по 2 ГГц (Cortex A76), 4 ядра по 2 ГГц (Cortex A55) 1 ядро по 2.36 ГГц (Cortex-A56), 3 ядра по 2.22 ГГц (Cortex-A56), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2360 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G57 MC4 Mali-G57 MP6
GPU-ядер 4 6
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти Nano Memory Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Honor X10 Max
545
Honor X10 +17%
639
Geekbench 5 (многоядерный)
Honor X10 Max
2201
Honor X10 +11%
2445
AnTuTu Benchmark 8
Honor X10 Max
322466
Honor X10 +19%
383360

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10.0
Оболочка UI Magic UI 3.1 Magic UI 3.1

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4300 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:55 ч. 1:00 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 35 минут) Да (60% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Honor X10 Max vs Huawei Honor X10
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 40 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 -
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 2 (48 МП + 2 MP) 3 (40 МП + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние - 24 мм
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора BSI CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора - 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Одновременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat 12 21

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июль 2020 года Май 2020 года
Дата начала продаж Август 2020 года Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руковоство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Пленка на экран
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, камера, коммуникации и корпус - выбирайте Huawei Honor X10, а если батарея и звук – то Huawei Honor X10 Max.

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