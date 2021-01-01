Huawei Honor X10 против Google Pixel 5a 5G
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 мая 2020 года Huawei Honor X10 с экраном 6.63" и чипом HiSilicon Kirin 820, против 6.34-дюймового Google Pixel 5a 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 765G и вышел на 15 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei Honor X10
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Показывает на 12% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Функция реверсивной зарядки
Причины выбрать Google Pixel 5a 5G
- Защита корпуса от воды по стандарту IP67
- На 90% выше максимальная яркость экрана (854 против 450 нит)
- Поддержка беспроводной зарядки на
- Стабилизация изображения
- Более новая ОС: Android 12 против 10
- Комплектуется на 380 мАч более емким аккумулятором – 4680 против 4300 мАч
- Смартфон на 1 год и 3 месяца новее
- Стерео динамики
- OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
79
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
60
56
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
78
92
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
65
64
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
84
83
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
72
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|OLED
|Размер
|6.63 дюймов
|6.34 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|397 точек на дюйм
|413 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|84.7%
|85%
|Особенности
|-
| - DCI-P3
- Always-On Display
Дизайн и корпус
|Высота
|163.7 мм
|156.2 мм
|Ширина
|76.5 мм
|73.2 мм
|Толщина
|8.8 мм
|8.8 мм
|Вес
|203 грамма
|183 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP67
|Материал задней панели
|Металл
|Металл
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Оранжевый, Серебристый
|Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 820
|Qualcomm Snapdragon 765G
|Макс. частота
|2360 МГц
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (1 + 1 + 6)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.22 ГГц: Cortex-A76
- 1 ядро по 2.36 ГГц: Cortex-A76
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
|Размер транзистора
|7 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G57 MP6
|Adreno 620
|Частота GPU
|850 МГц
|750 МГц
|FLOPS
|~579 Гфлопс
|~700 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|Nano Memory
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
635
Pixel 5a 5G +2%
645
Geekbench 5 (многоядерный)
Honor X10 +25%
2432
1949
AnTuTu Benchmark 9
Honor X10 +12%
424587
379048
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Android 11 (С обновлением до Android 12)
|Оболочка UI
|Magic UI 3.1
|Stock Android
Батарея
|Объем
|4300 мАч
|4680 мАч
|Мощность зарядки
|22.5 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да
|Реверсивная зарядка
|Да
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (60% за 45 минут)
|Да (42% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:39 ч.
|1:40 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
18:27 ч.
Время просмотра видео
21:32 ч.
Время разговора (3G)
32:57 ч.
Камеры
|Матрица
|40 мегапикселей
|12.2 мегапикселей
|Разрешение фото
|7864 x 5200
|4290 x 2800
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|119°
|Количество объективов
|3 (40 МП + 8 МП + 2 МП)
|2 (12.2 МП + 16 МП)
|Основной объектив
|- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.2
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|24 мм
|24 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3"
|1/4.0"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Одновременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|21
|15
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2020 года
|Август 2021 года
|Дата начала продаж
|Май 2020 года
|Октябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Пленка на экран
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, автономность, корпус и звук - выбирайте Google Pixel 5a 5G, а если производительность – то Huawei Honor X10.
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