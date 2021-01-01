Главная > Сравнение смартфонов > Honor X10 vs Pixel 5a 5G – что лучше выбрать?

Huawei Honor X10 против Google Pixel 5a 5G

Хуавей Хонор X10
VS
Гугл Пиксель 5a 5G
Huawei Honor X10
Google Pixel 5a 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 мая 2020 года Huawei Honor X10 с экраном 6.63" и чипом HiSilicon Kirin 820, против 6.34-дюймового Google Pixel 5a 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 765G и вышел на 15 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Honor X10
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Показывает на 12% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Функция реверсивной зарядки
Причины выбрать Google Pixel 5a 5G
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • На 90% выше максимальная яркость экрана (854 против 450 нит)
  • Поддержка беспроводной зарядки на
  • Стабилизация изображения
  • Более новая ОС: Android 12 против 10
  • Комплектуется на 380 мАч более емким аккумулятором – 4680 против 4300 мАч
  • Смартфон на 1 год и 3 месяца новее
  • Стерео динамики
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Honor X10
vs
Pixel 5a 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 6.63 дюймов 6.34 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 397 точек на дюйм 413 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.7% 85%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
Honor X10
450 нит
Pixel 5a 5G +90%
854 нит

Дизайн и корпус

Высота 163.7 мм 156.2 мм
Ширина 76.5 мм 73.2 мм
Толщина 8.8 мм 8.8 мм
Вес 203 грамма 183 грамма
Водонепроницаемость Нет IP67
Материал задней панели Металл Металл
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Оранжевый, Серебристый Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Хуавей Хонор X10 и Гугл Пиксель 5a 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 820 Qualcomm Snapdragon 765G
Макс. частота 2360 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 1 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.22 ГГц: Cortex-A76
- 1 ядро по 2.36 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G57 MP6 Adreno 620
Частота GPU 850 МГц 750 МГц
FLOPS ~579 Гфлопс ~700 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти Nano Memory Нет
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Honor X10
635
Pixel 5a 5G +2%
645
Geekbench 5 (многоядерный)
Honor X10 +25%
2432
Pixel 5a 5G
1949
AnTuTu Benchmark 9
Honor X10 +12%
424587
Pixel 5a 5G
379048
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 11 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI Magic UI 3.1 Stock Android

Батарея

Характеристики
Объем 4300 мАч 4680 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (60% за 45 минут) Да (42% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:39 ч. 1:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Honor X10
н/д
Pixel 5a 5G
18:27 ч.
Время просмотра видео
Honor X10
н/д
Pixel 5a 5G
21:32 ч.
Время разговора (3G)
Honor X10
н/д
Pixel 5a 5G
32:57 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Honor X10 vs Google Pixel 5a 5G
Основная камера
Матрица 40 мегапикселей 12.2 мегапикселей
Разрешение фото 7864 x 5200 4290 x 2800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 119°
Количество объективов 3 (40 МП + 8 МП + 2 МП) 2 (12.2 МП + 16 МП)
Основной объектив - 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 24 мм 24 мм
Размер пикселя 1 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3" 1/4.0"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Одновременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 21 15
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Май 2020 года Август 2021 года
Дата начала продаж Май 2020 года Октябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Пленка на экран
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, автономность, корпус и звук - выбирайте Google Pixel 5a 5G, а если производительность – то Huawei Honor X10.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Honor X10 или Mi 9T
2. Honor X10 или Honor 20
3. Honor X10 или Honor 9X
4. Honor X10 или P40 Lite
5. Honor X10 или Poco X2
6. Pixel 5a 5G или Galaxy S21
7. Pixel 5a 5G или Pixel 4a 5G
8. Pixel 5a 5G или iPhone 13
9. Pixel 5a 5G или Pixel 6
10. Pixel 5a 5G или Pixel 5

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры