Huawei Honor X10 против Honor 20S
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 мая 2020 года Huawei Honor X10 с экраном 6.63" и чипом HiSilicon Kirin 820, против 6.15-дюймового Huawei Honor 20S, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei Honor X10
- Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Комплектуется на 960 мАч более емким аккумулятором – 4300 против 3340 мАч
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- На 0.48" большая диагональ экрана
- Возможность записи 4K-видео
- Более энергоэффективный CPU
- Более новая ОС: Android 10 против 9
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
Причины выбрать Huawei Honor 20S
- На 10% выше максимальная яркость экрана (500 против 454 нит)
- Весит на 44 грамма меньше
Обзор
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Huawei Honor X10 и Huawei Honor 20S
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.63 дюймов
|6.15 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2312 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.2:9
|Плотность пикселей
|397 точек на дюйм
|412 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.7%
|84.2%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|163.7 мм
|152.9 мм
|Ширина
|76.5 мм
|72.7 мм
|Толщина
|8.8 мм
|7.4 мм
|Вес
|203 грамма
|159 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Оранжевый, Серебристый
|Черный, Белый, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Метрики
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 820
|HiSilicon Kirin 710
|Архитектура
|1 ядро по 2.36 ГГц (Cortex-A56), 3 ядра по 2.22 ГГц (Cortex-A56), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A55)
|4 ядра по 2 ГГц (Cortex A73), 4 ядра по 1.7ГГц (Cortex A53)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2360 МГц
|2200 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G57 MP6
|Mali-G51 MP4
|GPU-ядер
|6
|4
|Частота GPU
|-
|650 МГц
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|Nano Memory
|No
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|-
Тесты в бенчмарках
Рейтинг смартфонов в AnTuTu 8 (#90 и #267)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Android 9.0
|Оболочка UI
|Magic UI 3.1
|Magic 2.1
Батарея
|Объем
|4300 мАч
|3340 мАч
|Мощность зарядки
|22.5 Вт
|20 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:00 ч.
|1:40 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (60% за 30 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|Нет
Камеры
|Матрица
|40 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|-
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|119°
|Количество объективов
|3 (40 МП + 8 MP + 2 MP)
|3 (48 МП + 8 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.2
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|24 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/3"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Одновременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat
|21
|21
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2020 года
|Сентябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Май 2020 года
|Октябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Пленка на экран
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Пленка на экран
- Кабель USB
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor X10 более удачной покупкой.
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