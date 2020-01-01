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Huawei Honor X10 против Honor 30S

Хуавей Хонор X10
Huawei Honor X10
VS
Хуавей Хонор 30S
Huawei Honor 30S

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 мая 2020 года Huawei Honor X10 с экраном 6.63" и чипом HiSilicon Kirin 820, против 6.5-дюймового Huawei Honor 30S, который имеет процессор HiSilicon Kirin 820 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Honor X10
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 4300 против 4000 мАч
  • Функция реверсивной зарядки
Причины выбрать Huawei Honor 30S
  • Камера имеет оптический зум 3x

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei Honor X10 и Huawei Honor 30S

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.63 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 397 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.7% 83.8%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Honor X10
454 нит
Honor 30S
454 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 163.7 мм 162.3 мм
Ширина 76.5 мм 75 мм
Толщина 8.8 мм 8.6 мм
Вес 203 грамма 190 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Оранжевый, Серебристый Полночный Черный, Неоновый Фиолетовый, Титановый Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Honor X10 +1%
84.7%
Honor 30S
83.8%

Производительность

Тестируем Хуавей Хонор X10 и Хуавей Хонор 30S в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 820 HiSilicon Kirin 820
Архитектура 1 ядро по 2.36 ГГц (Cortex-A56), 3 ядра по 2.22 ГГц (Cortex-A56), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A55) 1 ядро по 2.36 ГГц (Cortex-A56), 3 ядра по 2.22 ГГц (Cortex-A56), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2360 МГц 2360 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G57 MP6 Mali-G57 MP6
GPU-ядер 6 6
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти Nano Memory Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Honor X10
2445
Honor 30S +1%
2460
AnTuTu Benchmark 8
Honor X10
383360
Honor 30S
384094

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 10.0
Оболочка UI Magic UI 3.1 Magic UI 3.1

Батарея

Характеристики
Объем 4300 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:00 ч. 0:56 ч.
Быстрая зарядка Да (60% за 30 минут) Да (70% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Honor X10 vs Huawei Honor 30S
Основная камера
Матрица 40 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото - 9000 x 7000
Зум Цифровой Оптический, 3x
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (40 МП + 8 MP + 2 MP) 4 (64 МП + 8 MP + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
-
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4920 x 3264
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 24 мм -
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Одновременный Одновременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat 21 21

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Май 2020 года Март 2020 года
Дата начала продаж Май 2020 года Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Пленка на экран
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Пленка на экран
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM

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