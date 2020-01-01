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Huawei Honor X10 против Note 10

Хуавей Хонор X10
Huawei Honor X10
VS
Хуавей Хонор Ноте 10
Huawei Honor Note 10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 мая 2020 года Huawei Honor X10 с экраном 6.63" и чипом HiSilicon Kirin 820, против 6.95-дюймового Huawei Honor Note 10, который имеет процессор HiSilicon Kirin 970 и вышел на 22 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Honor X10
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Более новая ОС: Android 10 против 8.1
  • Смартфон на 1 год и 10 месяцев новее
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • На 12% выше плотность пикселей (397 vs 355 PPI)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 8.5 мм уже
Причины выбрать Huawei Honor Note 10
  • На 35% выше максимальная яркость экрана (611 против 454 нит)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • На 0.32" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 600 мАч более емким аккумулятором – 4900 против 4300 мАч
  • Стерео динамики
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Huawei Honor X10 и Huawei Honor Note 10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD AMOLED
Размер 6.63 дюймов 6.95 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2220 пикселей
Соотношение сторон 20:9 18.5:9
Плотность пикселей 397 точек на дюйм 355 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.7% 81.75%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Honor X10
454 нит
Honor Note 10 +35%
611 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 163.7 мм 177 мм
Ширина 76.5 мм 85 мм
Толщина 8.8 мм 7.6 мм
Вес 203 грамма 230 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Оранжевый, Серебристый Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Honor X10 +4%
84.7%
Honor Note 10
81.75%

Производительность

Тестируем Хуавей Хонор X10 и Хуавей Хонор Ноте 10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 820 HiSilicon Kirin 970
Архитектура 1 ядро по 2.36 ГГц (Cortex-A56), 3 ядра по 2.22 ГГц (Cortex-A56), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A55) 4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2360 МГц 2360 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 10 нанометров
Графика Mali-G57 MP6 Mali-G72 MP12
GPU-ядер 6 12
Частота GPU - 767 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1833 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти Nano Memory MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Honor X10
383360
Honor Note 10
н/д

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 8.1
Оболочка UI Magic UI 3.1 EMUI 8.2

Батарея

Характеристики
Объем 4300 мАч 4900 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:00 ч. 2:10 ч.
Быстрая зарядка Да (60% за 30 минут) Да, SuperCharge (50% за 45 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Honor X10 vs Huawei Honor Note 10
Основная камера
Матрица 40 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото - 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (40 МП + 8 MP + 2 MP) 2 (16 МП + 24 MP)
Основной объектив - 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX550 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
-
Монохромный объектив - - 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX498 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4160 x 3120
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 24 мм -
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Одновременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat 21 18

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Да

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Май 2020 года Июль 2018 года
Дата начала продаж Май 2020 года Август 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Пленка на экран
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Пленка на экран
- Прозрачный чехол

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor X10 более удачной покупкой.

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