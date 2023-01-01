Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 января 2023 года Honor X7a с экраном 6.75" и чипом MediaTek Helio G37, против 6.5-дюймового Honor 70 Lite, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 480 Plus и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.