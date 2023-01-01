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Huawei Honor X7a против Honor 50 SE

Хуавей Хонор Х7а
VS
Хуавей Хонор 50 SE
Huawei Honor X7a
Huawei Honor 50 SE

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 января 2023 года Huawei Honor X7a с экраном 6.75" и чипом MediaTek Helio G37, против 6.78-дюймового Huawei Honor 50 SE, который имеет процессор MediaTek Dimensity 900 5G и вышел на 19 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Honor X7a
  • Комплектуется на 2000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 4000 мАч
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Смартфон на 1 год и 7 месяцев новее
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Функция реверсивной зарядки
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Huawei Honor 50 SE
  • Показывает в 3.9 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 49% выше плотность пикселей (387 vs 260 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 900 5G
  • Возможность записи 4K-видео
  • В 3.8 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 691 и 183 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Honor X7a
vs
Honor 50 SE

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип TFT LCD LTPS LCD
Размер 6.75 дюймов 6.78 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 1080 x 2388 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 260 точек на дюйм 387 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 450 нит 550 нит
Поддержка HDR Нет -
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.4% 89.4%
Особенности - - DCI-P3

Дизайн и корпус

Высота 167.5 мм 164.7 мм
Ширина 76.9 мм 75.6 мм
Толщина 8.3 мм 8 мм
Вес 196 граммов 191 грамм
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик -
Материал рамки Пластик -
Доступные цвета Черный, Серебристый, Синий Синий, Черный, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Honor X7a
85.4%
Honor 50 SE +5%
89.4%

Производительность

Тестируем Хуавей Хонор Х7а и Хуавей Хонор 50 SE в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G37 MediaTek Dimensity 900 5G
Макс. частота 2300 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 12 нанометров 6 нанометров
Графика PowerVR GE8320 Mali-G68 MC4
Частота GPU 650 МГц 900 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Honor X7a
183
Honor 50 SE +278%
691
Geekbench 5 (многоядерный)
Honor X7a
951
Honor 50 SE +119%
2084
AnTuTu Benchmark 9
Honor X7a
123892
Honor 50 SE +287%
479049
3DMark Wild Life Performance
Honor X7a
н/д
Honor 50 SE
2009
Stability - 99%
Graphics test - 12 FPS
Graphics score - 2009
PCMark 3.0 score - 8191
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X -
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256 ГБ
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11
Оболочка UI Magic UI 6.1 Magic UI 4.2

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (80% за 80 минут) Да (75% за 20 минут)
Время полной зарядки 2:20 ч. 0:36 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Honor X7a vs Huawei Honor 50 SE
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 108 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 12032 x 9204
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка Нет -
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 4 (50 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.2
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора - 1/2.74"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC, SBAS
NFC* Зависит от региона Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 -
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно -
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио - Нет
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Январь 2023 года Июнь 2021 года
Дата начала продаж Январь 2023 года Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (66 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 50 SE более удачной покупкой.

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