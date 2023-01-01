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Honor X7a против Magic 5 Lite

Хуавей Хонор Х7а
VS
Хуавей Хонор Мэджик 5 Лайт
Honor X7a
Honor Magic 5 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 января 2023 года Honor X7a с экраном 6.75" и чипом MediaTek Helio G37, против 6.67-дюймового Honor Magic 5 Lite, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 695 и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Honor X7a
  • Комплектуется на 900 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5100 мАч
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Функция реверсивной зарядки
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Honor Magic 5 Lite
  • Показывает в 3.3 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 52% выше плотность пикселей (395 vs 260 PPI)
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 695
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • AMOLED экран (против TFT LCD у конкурента)
  • В 3.8 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 690 и 182 баллов
  • Весит на 21 грамм меньше
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Honor X7a
vs
Magic 5 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип TFT LCD AMOLED
Размер 6.75 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 260 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 450 нит 500 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.4% 89.9%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Реальная пиковая яркость (авто)
Honor X7a
н/д
Magic 5 Lite
867 нит

Дизайн и корпус

Высота 167.5 мм 161.6 мм
Ширина 76.9 мм 73.9 мм
Толщина 8.3 мм 7.9 мм
Вес 196 граммов 175 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Серебристый, Синий Черный, Зеленый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Honor X7a
85.4%
Magic 5 Lite +5%
89.9%

Производительность

Тестируем Хуавей Хонор Х7а и Хуавей Хонор Мэджик 5 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G37 Qualcomm Snapdragon 695
Макс. частота 2300 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53		 - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
Размер транзистора 12 нанометров 6 нанометров
Графика PowerVR GE8320 Adreno 619
Частота GPU 650 МГц 840 МГц
FLOPS - ~536 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Honor X7a
182
Magic 5 Lite +279%
690
Geekbench 5 (многоядерный)
Honor X7a
953
Magic 5 Lite +103%
1930
AnTuTu Benchmark 9
Honor X7a
122840
Magic 5 Lite +228%
403241
CPU - 118305
GPU - 98784
Memory - 69914
UX - 113011
Total score 122840 403241
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя - UFS 2.2
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI Magic UI 6.1 Magic UI 6.1

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч 5100 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (80% за 80 минут) Да (57% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:20 ч. 1:13 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 13:39 ч.
Просмотр видео - 18:34 ч.
Игры - 06:05 ч.
Режим ожидания - 137 ч.
Общая автономность
Honor X7a
н/д
Magic 5 Lite
40:40 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Honor X7a vs Honor Magic 5 Lite
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8192 x 6144 9216 x 6912
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 4 (50 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 5 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Honor Magic 5 Lite от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.5
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Зависит от региона Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио - Нет
Dolby Atmos Нет -

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Январь 2023 года Февраль 2023 года
Дата начала продаж Январь 2023 года Февраль 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Кабель USB Type-C
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Honor Magic 5 Lite более удачной покупкой.

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