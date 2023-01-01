Huawei Honor X8 (2022) против Honor 70
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 марта 2022 года Huawei Honor X8 (2022) с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 680, против 6.67-дюймового Huawei Honor 70, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G Plus и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei Honor X8 (2022)
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Huawei Honor 70
- Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Комплектуется на 800 мАч более емким аккумулятором – 4800 против 4000 мАч
- На 62% выше максимальная яркость экрана (765 против 473 нит)
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Возможность записи 4K-видео
- Более новая ОС: Android 12 против 11
- OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
87
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
54
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
77
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
71
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
86
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
72
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|OLED
|Размер
|6.7 дюймов
|6.67 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2388 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|19.9:9
|20:9
|Плотность пикселей
|391 точек на дюйм
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|120 Гц
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|500 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|-
|800 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|89.1%
|90.8%
|Особенности
|- DCI-P3
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|97.9%
|99.6%
|ШИМ (PWM)
|Не обнаружено
|61 Гц
|Время отклика
|22 мс
|2 мс
|Контрастность
|622:1
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|163.4 мм
|161.4 мм
|Ширина
|74.7 мм
|73.3 мм
|Толщина
|7.45 мм
|7.91 мм
|Вес
|177 граммов
|178 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Серебристый, Черный, Синий
|Черный, Зеленый, Синий, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 680
|Qualcomm Snapdragon 778G Plus
|Макс. частота
|2400 МГц
|2500 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.5 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
|Размер транзистора
|6 нанометров
|6 нанометров
|Графика
|Adreno 610
|Adreno 642L
|Частота GPU
|1114 МГц
|500 МГц
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
372
Honor 70 +151%
933
Geekbench 5 (многоядерный)
1483
Honor 70 +89%
2808
|CPU
|80229
|162664
|GPU
|50294
|166021
|Memory
|67968
|87124
|UX
|71303
|129564
|Total score
|270503
|543395
|Stability
|99%
|-
|Graphics test
|2 FPS
|15 FPS
|Graphics score
|445
|2636
|PCMark 3.0 score
|7583
|11384
Память
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|128, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 12
|Оболочка UI
|Magic UI 4.2
|Magic UI 6.1
|Размер системы из коробки
|30.2 ГБ
|21 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|4800 мАч
|Мощность зарядки
|22.5 Вт
|66 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Да (71% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:20 ч.
|0:50 ч.
|Веб-серфинг
|-
|12:02 ч.
|Просмотр видео
|-
|14:45 ч.
|Игры
|-
|04:54 ч.
|Режим ожидания
|-
|100 ч.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|54 мегапикселя
|Разрешение фото
|9216 x 6912
|8768 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|122°
|Количество объективов
|4 (64 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
|3 (54 МП + 50 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|- 54 МП
- Апертура: f/1.9
- Сенсор: 1/1.49", Sony IMX800 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|-
|Примеры фото Huawei Honor 70 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.5
|f/2.4
|Размер пикселя
|-
|0.7 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/3.2"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
Качество видео
129
Итоговая оценка камеры
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Зависит от региона
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|-
|18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|-
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2022 года
|Май 2022 года
|Дата начала продаж
|Март 2022 года
|Июнь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Прозрачный чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 70 более удачной покупкой.
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