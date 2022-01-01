Huawei Honor X8 (2022) против Honor 9S
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 марта 2022 года Huawei Honor X8 (2022) с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 680, против 5.45-дюймового Huawei Honor 9S, который имеет процессор MediaTek Helio P22 и вышел на 23 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei Honor X8 (2022)
- Имеет в 3 раза больше оперативной памяти: 6 ГБ против 2 ГБ
- На 1.25" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 980 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3020 мАч
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Тонкие рамки – на 15.3% выше полезная площадь экрана
- Современный порт USB Type-C
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Быстрая зарядка мощностью 22.5 Ватт
- Смартфон на 1 год и 11 месяцев новее
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 680
- Cверхширокоугольный объектив камеры
Причины выбрать Huawei Honor 9S
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
- Весит на 33 грамма меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
54
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
23
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
52
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
41
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
56
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
45
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.7 дюймов
|5.45 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2388 пикселей
|720 x 1440 пикселей
|Соотношение сторон
|19.9:9
|18:9
|Плотность пикселей
|391 точек на дюйм
|295 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|89.1%
|73.8%
|Особенности
|- DCI-P3
|-
Дизайн и корпус
|Высота
|163.4 мм
|146.5 мм
|Ширина
|74.7 мм
|70.9 мм
|Толщина
|7.45 мм
|8.4 мм
|Вес
|177 граммов
|144 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Серебристый, Черный, Синий
|Черный, Синий, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 680
|MediaTek Helio P22
|Макс. частота
|2400 МГц
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
|- 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53
|Размер транзистора
|6 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Adreno 610
|PowerVR GE8320
|Частота GPU
|1100 МГц
|650 МГц
|FLOPS
|-
|~41 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|-
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|32 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|Нет
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Honor X8 (2022) +121%
382
173
Geekbench 5 (многоядерный)
Honor X8 (2022) +72%
1561
907
|CPU
|-
|39175
|GPU
|-
|12845
|Memory
|-
|26349
|UX
|-
|23821
|Total score
|-
|101204
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 10
|Оболочка UI
|Magic UI 4.2
|Magic UI 3.1
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|3020 мАч
|Мощность зарядки
|22.5 Вт
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Нет
|Время полной зарядки
|-
|1:50 ч.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|9216 x 6912
|3264 x 2448
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Нет
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|-
|Количество объективов
|4 (64 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
|1 (8 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|- 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|-
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|-
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|2560 x 1960
|Апертура
|f/2.5
|f/2.2
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Зависит от региона
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|-
|4
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|-
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Март 2022 года
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Март 2022 года
|Май 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Прозрачный чехол
| - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Защитная пленка
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor X8 (2022) более удачной покупкой.
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