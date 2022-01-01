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Huawei Honor X8 (2022) против Honor 9S

Хуавей Хонор X8
VS
Хуавей Хонор 9S
Huawei Honor X8 (2022)
Huawei Honor 9S

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 марта 2022 года Huawei Honor X8 (2022) с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 680, против 5.45-дюймового Huawei Honor 9S, который имеет процессор MediaTek Helio P22 и вышел на 23 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Honor X8 (2022)
  • Имеет в 3 раза больше оперативной памяти: 6 ГБ против 2 ГБ
  • На 1.25" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 980 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3020 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Тонкие рамки – на 15.3% выше полезная площадь экрана
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Быстрая зарядка мощностью 22.5 Ватт
  • Смартфон на 1 год и 11 месяцев новее
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 680
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
Причины выбрать Huawei Honor 9S
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Весит на 33 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Honor X8 (2022)
vs
Honor 9S

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.7 дюймов 5.45 дюймов
Разрешение 1080 x 2388 пикселей 720 x 1440 пикселей
Соотношение сторон 19.9:9 18:9
Плотность пикселей 391 точек на дюйм 295 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.1% 73.8%
Особенности - DCI-P3 -

Дизайн и корпус

Высота 163.4 мм 146.5 мм
Ширина 74.7 мм 70.9 мм
Толщина 7.45 мм 8.4 мм
Вес 177 граммов 144 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серебристый, Черный, Синий Черный, Синий, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу
Honor X8 (2022) +21%
89.1%
Honor 9S
73.8%

Производительность

Тестируем Хуавей Хонор X8 и Хуавей Хонор 9S в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 680 MediaTek Helio P22
Макс. частота 2400 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)		 - 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 6 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 610 PowerVR GE8320
Частота GPU 1100 МГц 650 МГц
FLOPS - ~41 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Honor X8 (2022) +121%
382
Honor 9S
173
Geekbench 5 (многоядерный)
Honor X8 (2022) +72%
1561
Honor 9S
907
AnTuTu Benchmark 9
Honor X8 (2022)
н/д
Honor 9S
101204
CPU - 39175
GPU - 12845
Memory - 26349
UX - 23821
Total score - 101204
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10
Оболочка UI Magic UI 4.2 Magic UI 3.1

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3020 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да Нет
Время полной зарядки - 1:50 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Honor X8 (2022) vs Huawei Honor 9S
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 8 мегапикселей
Разрешение фото 9216 x 6912 3264 x 2448
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 4 (64 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП) 1 (8 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 -
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 2560 x 1960
Апертура f/2.5 f/2.2
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Зависит от региона Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos - Нет

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Март 2022 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Март 2022 года Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Защитная пленка
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor X8 (2022) более удачной покупкой.

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