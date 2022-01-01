Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 марта 2022 года Huawei Honor X8 (2022) с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 680, против 5.45-дюймового Huawei Honor 9S, который имеет процессор MediaTek Helio P22 и вышел на 23 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.