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Huawei Honor X8 (2022) против Honor X7a

Хуавей Хонор X8
VS
Хуавей Хонор Х7а
Huawei Honor X8 (2022)
Huawei Honor X7a

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 марта 2022 года Huawei Honor X8 (2022) с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 680, против 6.75-дюймового Huawei Honor X7a, который имеет процессор MediaTek Helio G37 и вышел на 10 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Honor X8 (2022)
  • Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 50% выше плотность пикселей (391 vs 260 PPI)
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 680
  • В 2 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 371 и 183 баллов
  • Весит на 19 граммов меньше
Причины выбрать Huawei Honor X7a
  • Комплектуется на 2000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 4000 мАч
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Смартфон на 10 месяцев новее
  • Функция реверсивной зарядки

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Honor X8 (2022)
vs
Honor X7a

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD TFT LCD
Размер 6.7 дюймов 6.75 дюймов
Разрешение 1080 x 2388 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 19.9:9 20:9
Плотность пикселей 391 точек на дюйм 260 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 450 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.1% 85.4%
Особенности - DCI-P3 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.9% -
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Время отклика 22 мс -
Контрастность 622:1 -
Реальная пиковая яркость (авто)
Honor X8 (2022)
469 нит
Honor X7a
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.4 мм 167.5 мм
Ширина 74.7 мм 76.9 мм
Толщина 7.45 мм 8.3 мм
Вес 177 граммов 196 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серебристый, Черный, Синий Черный, Серебристый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Honor X8 (2022) +4%
89.1%
Honor X7a
85.4%

Производительность

Тестируем Хуавей Хонор X8 и Хуавей Хонор Х7а в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 680 MediaTek Helio G37
Макс. частота 2400 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 6 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 610 PowerVR GE8320
Частота GPU 1114 МГц 650 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Honor X8 (2022) +103%
371
Honor X7a
183
Geekbench 5 (многоядерный)
Honor X8 (2022) +57%
1493
Honor X7a
951
AnTuTu Benchmark 9
Honor X8 (2022) +118%
270696
Honor X7a
123892
CPU 80229 -
GPU 50294 -
Memory 67968 -
UX 71303 -
Total score 270696 123892
3DMark Wild Life Performance
Пиковая температура корпуса 42.5 °C -
Stability 99% -
Graphics test 2 FPS -
Graphics score 445 -
PCMark 3.0 score 7583 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 -
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 12
Оболочка UI Magic UI 4.2 Magic UI 6.1
Размер системы из коробки 30.2 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 6000 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (80% за 80 минут)
Время полной зарядки 1:20 ч. 2:20 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Honor X8 (2022) vs Huawei Honor X7a
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 9216 x 6912 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 4 (64 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (50 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 3264 x 2448
Апертура f/2.5 f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Зависит от региона Зависит от региона
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
Dolby Atmos - Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Honor X8 (2022)
91 дБ
Honor X7a
н/д

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Март 2022 года Январь 2023 года
Дата начала продаж Март 2022 года Январь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, коммуникации и звук - выбирайте Huawei Honor X8 (2022), а если программное обеспечение и автономность – то Huawei Honor X7a.

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