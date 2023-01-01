Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 февраля 2023 года Honor X8a с экраном 6.7" и чипом MediaTek Helio G88, против 6.5-дюймового Honor 70 Lite, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 480 Plus и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.