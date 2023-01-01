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Honor X8a против Magic 5 Lite

Хуавей Хонор Х8а
VS
Хуавей Хонор Мэджик 5 Лайт
Honor X8a
Honor Magic 5 Lite

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 8 февраля 2023 года Honor X8a с экраном 6.7" и чипом MediaTek Helio G88, против 6.67-дюймового Honor Magic 5 Lite, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 695. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Honor Magic 5 Lite
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 600 мАч более емким аккумулятором – 5100 против 4500 мАч
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 695
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • На 85% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 690 и 373 баллов
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Honor X8a
vs
Magic 5 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD AMOLED
Размер 6.7 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2388 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.9:9 20:9
Плотность пикселей 391 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 450 нит 500 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.6% 89.9%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Реальная пиковая яркость (авто)
Honor X8a
н/д
Magic 5 Lite
867 нит

Дизайн и корпус

Высота 162.9 мм 161.6 мм
Ширина 74.5 мм 73.9 мм
Толщина 7.48 мм 7.9 мм
Вес 179 граммов 175 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Серебристый, Синий Черный, Зеленый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Honor X8a
89.6%
Magic 5 Lite
89.9%

Производительность

Тестируем Хуавей Хонор Х8а и Хуавей Хонор Мэджик 5 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G88 Qualcomm Snapdragon 695
Макс. частота 2000 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
Размер транзистора 12 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G52 MC2 Adreno 619
Частота GPU 1000 МГц 840 МГц
FLOPS ~62 Гфлопс ~536 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Honor X8a
373
Magic 5 Lite +85%
690
Geekbench 5 (многоядерный)
Honor X8a
1313
Magic 5 Lite +47%
1930
AnTuTu Benchmark 9
Honor X8a
195860
Magic 5 Lite +106%
403241
CPU 46297 118305
GPU 51592 98784
Memory 36222 69914
UX 60914 113011
Total score 195860 403241
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя - UFS 2.2
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI Magic UI 6.1 Magic UI 6.1

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 5100 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (57% за 30 минут)
Время полной зарядки - 1:13 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 13:39 ч.
Просмотр видео - 18:34 ч.
Игры - 06:05 ч.
Режим ожидания - 137 ч.
Общая автономность
Honor X8a
н/д
Magic 5 Lite
40:40 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Honor X8a vs Honor Magic 5 Lite
Основная камера
Матрица 100 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 11584 x 8688 9216 x 6912
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 3 (100 МП + 5 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 5 МП + 2 МП)
Основной объектив - 100 МП
- Апертура: f/1.9
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Honor Magic 5 Lite от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4608 x 3456
Апертура f/2.5 f/2.5
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Зависит от региона Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет -

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2023 года Февраль 2023 года
Дата начала продаж Февраль 2023 года Февраль 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Кабель USB Type-C
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Honor Magic 5 Lite более удачной покупкой.

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