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Huawei Honor X9 против Honor 70

Хуавей Хонор X9
VS
Хуавей Хонор 70
Huawei Honor X9
Huawei Honor 70

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 31 марта 2022 года Huawei Honor X9 с экраном 6.81" и чипом Qualcomm Snapdragon 680, против 6.67-дюймового Huawei Honor 70, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G Plus и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Honor 70
  • Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • В 2.5 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 933 и 378 баллов
  • Функция реверсивной зарядки

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Honor X9
vs
Honor 70

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 6.81 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2388 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.9:9 20:9
Плотность пикселей 385 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 800 нит
Поддержка HDR Нет Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.2% 90.8%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.6%
ШИМ (PWM) - 61 Гц
Время отклика - 2 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Honor X9
н/д
Honor 70
765 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 166.07 мм 161.4 мм
Ширина 75.78 мм 73.3 мм
Толщина 8.05 мм 7.91 мм
Вес 189 граммов 178 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серебристый, Синий, Черный Черный, Зеленый, Синий, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Honor X9
89.2%
Honor 70 +2%
90.8%

Производительность

Тестируем Хуавей Хонор X9 и Хуавей Хонор 70 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 680 Qualcomm Snapdragon 778G Plus
Макс. частота 2400 МГц 2500 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.5 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 610 Adreno 642L
Частота GPU 1114 МГц 500 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Honor X9
378
Honor 70 +147%
933
Geekbench 5 (многоядерный)
Honor X9
1499
Honor 70 +87%
2808
AnTuTu Benchmark 9
Honor X9
271001
Honor 70 +101%
543395
CPU - 162664
GPU - 166021
Memory - 87124
UX - 129564
Total score 271001 543395
3DMark Wild Life Performance
Honor X9
441
Honor 70 +498%
2636
PCMark 3.0 score 7428 11384
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя - UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 12
Оболочка UI Magic UI 4.2 Magic UI 6.1
Размер системы из коробки - 21 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4800 мАч 4800 мАч
Мощность зарядки 66 Вт 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (81% за 30 минут) Да (71% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:46 ч. 0:50 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 12:02 ч.
Просмотр видео - 14:45 ч.
Игры - 04:54 ч.
Режим ожидания - 100 ч.
Общая автономность
Honor X9
н/д
Honor 70
32:36 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Honor X9 vs Huawei Honor 70
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 54 мегапикселя
Разрешение фото 9216 x 6912 8768 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 122°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (54 МП + 50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
- 54 МП
- Апертура: f/1.9
- Сенсор: 1/1.49", Sony IMX800 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Huawei Honor 70 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4608 x 3456 6528 x 4896
Апертура f/2.5 f/2.4
Размер пикселя - 0.7 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3.2"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Honor X9
н/д
Honor 70
115
Качество видео
Honor X9
н/д
Honor 70
129
Итоговая оценка камеры
Honor X9
н/д
Honor 70
115

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Зависит от региона Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 13 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Honor X9
н/д
Honor 70
80.6 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2022 года Май 2022 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года Июнь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 70 более удачной покупкой.

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