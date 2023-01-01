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Huawei Honor X9 против Honor X8a

Хуавей Хонор X9
VS
Хуавей Хонор Х8а
Huawei Honor X9
Huawei Honor X8a

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 31 марта 2022 года Huawei Honor X9 с экраном 6.81" и чипом Qualcomm Snapdragon 680, против 6.7-дюймового Huawei Honor X8a, который имеет процессор MediaTek Helio G88 и вышел на 11 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Honor X9
  • Показывает на 38% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 4800 против 4500 мАч
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 680
Причины выбрать Huawei Honor X8a
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Смартфон на 11 месяцев новее
  • Более новая ОС: Android 12 против 11

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Honor X9
vs
Honor X8a

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.81 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2388 пикселей 1080 x 2388 пикселей
Соотношение сторон 19.9:9 19.9:9
Плотность пикселей 385 точек на дюйм 391 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 450 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.2% 89.6%
Особенности - DCI-P3 -

Дизайн и корпус

Высота 166.07 мм 162.9 мм
Ширина 75.78 мм 74.5 мм
Толщина 8.05 мм 7.48 мм
Вес 189 граммов 179 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серебристый, Синий, Черный Черный, Серебристый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Honor X9
89.2%
Honor X8a
89.6%

Производительность

Тестируем Хуавей Хонор X9 и Хуавей Хонор Х8а в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 680 MediaTek Helio G88
Макс. частота 2400 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 6 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 610 Mali-G52 MC2
Частота GPU 1114 МГц 1000 МГц
FLOPS - ~62 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Honor X9 +2%
380
Honor X8a
372
Geekbench 5 (многоядерный)
Honor X9 +15%
1504
Honor X8a
1307
AnTuTu Benchmark 9
Honor X9 +38%
271044
Honor X8a
196189
CPU - 46297
GPU - 51592
Memory - 36222
UX - 60914
Total score 271044 196189
3DMark Wild Life Performance
Honor X9
441
Honor X8a
н/д
PCMark 3.0 score 7432 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 12
Оболочка UI Magic UI 4.2 Magic UI 6.1

Батарея

Характеристики
Объем 4800 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 66 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (81% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:46 ч. -

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Honor X9 vs Huawei Honor X8a
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 100 мегапикселей
Разрешение фото 9216 x 6912 11584 x 8688
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (100 МП + 5 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
- 100 МП
- Апертура: f/1.9
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4608 x 3456
Апертура f/2.5 f/2.5
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Зависит от региона Зависит от региона
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 13 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2022 года Февраль 2023 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года Февраль 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и автономность - выбирайте Huawei Honor X9, а если дисплей, программное обеспечение и корпус – то Huawei Honor X8a.

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