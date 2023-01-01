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Huawei Honor X9a против Honor 50 Lite

Хуавей Хонор 9а
VS
Хуавей Хонор 50 Лайт
Huawei Honor X9a
Huawei Honor 50 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 января 2023 года Huawei Honor X9a с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 695, против 6.67-дюймового Huawei Honor 50 Lite, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 662 и вышел на 15 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Honor X9a
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Показывает на 95% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 800 мАч более емким аккумулятором – 5100 против 4300 мАч
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Смартфон на 1 год и 3 месяца новее
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 695
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Huawei Honor 50 Lite
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Honor X9a
vs
Honor 50 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.67 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2376 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 391 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 430 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.9% 89.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.2%
Время отклика - 28.4 мс
Контрастность - 1163:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Honor X9a
н/д
Honor 50 Lite
455 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 161.6 мм 161.8 мм
Ширина 73.9 мм 74.7 мм
Толщина 7.9 мм 8.5 мм
Вес 175 граммов 190 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серебристый, Зеленый, Черный Насыщенный Синий, Космический Серебристый, Полночный Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Honor X9a
89.9%
Honor 50 Lite
89.5%

Производительность

Тестируем Хуавей Хонор 9а и Хуавей Хонор 50 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 695 Qualcomm Snapdragon 662
Макс. частота 2200 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 6 нанометров 11 нанометров
Графика Adreno 619 Adreno 610
Частота GPU 840 МГц 600 МГц
FLOPS ~536 Гфлопс ~272 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Honor X9a +120%
670
Honor 50 Lite
305
Geekbench 5 (многоядерный)
Honor X9a +57%
1940
Honor 50 Lite
1234
AnTuTu Benchmark 9
Honor X9a +95%
400714
Honor 50 Lite
205855
CPU 118305 64585
GPU 98784 43668
Memory 69914 46864
UX 113011 50406
Total score 400714 205855
3DMark Wild Life Performance
Stability - 99%
Graphics test - 2 FPS
Graphics score - 382
PCMark 3.0 score - 6177
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.0
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11
Оболочка UI Magic UI 6.1 Magic UI 4.2
Размер системы из коробки - 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5100 мАч 4300 мАч
Мощность зарядки 40 Вт 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (80% за 53 минут) Да, SuperCharge (40% за 10 минут)
Время полной зарядки 1:07 ч. 0:45 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Honor X9a vs Huawei Honor 50 Lite
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 9216 x 6912 9216 x 6912
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - Нет
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 3 (64 МП + 5 МП + 2 МП) 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4608 x 3456
Апертура f/2.5 f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 -
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Honor X9a
н/д
Honor 50 Lite
89.1 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Январь 2023 года Октябрь 2021 года
Дата начала продаж Январь 2023 года Ноябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor X9a более удачной покупкой.

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