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Huawei Mate 10 против Honor 10

Хуавей Мейт 10
VS
Хуавей Хонор 10
Huawei Mate 10
Huawei Honor 10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 октября 2017 года Huawei Mate 10 с экраном 5.9" и чипом HiSilicon Kirin 970, против 5.84-дюймового Huawei Honor 10, который имеет процессор HiSilicon Kirin 970 и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Mate 10
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • На 18% лучшая автономность (87 vs 74 часов)
  • Показывает на 45% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 25% выше максимальная яркость экрана (625 против 499 нит)
  • Стабилизация изображения
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Комплектуется на 600 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3400 мАч
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • На 15% выше плотность пикселей (498 vs 432 PPI)
Причины выбрать Huawei Honor 10
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 33 грамма меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 6.6 мм уже
  • Смартфон на 7 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mate 10
vs
Honor 10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.9 дюймов 5.84 дюймов
Разрешение 1440 x 2560 пикселей 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 16:9 19.9:9
Плотность пикселей 498 точек на дюйм 432 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 82.22% 79.9%
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) Не обнаружено Не обнаружено
Время отклика 37.2 мс -
Контрастность 2514:1 1423:1
Максимальная яркость
Mate 10 +25%
625 нит
Honor 10
499 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 150.5 мм 149.6 мм
Ширина 77.8 мм 71.2 мм
Толщина 8.2 мм 7.7 мм
Вес 186 граммов 153 грамма
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Коричневый, Черный, Золотой, Розовое золото Синий, Черный, Белый, Серый, Фиолетовый, Twilight
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Mate 10 +3%
82.22%
Honor 10
79.9%

Производительность

Тестируем Хуавей Мейт 10 и Хуавей Хонор 10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 970 HiSilicon Kirin 970
Макс. частота 2400 МГц 2360 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex A73		 - 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex A73
Размер транзистора 10 нанометров 10 нанометров
Графика Mali G72 MP12 Mali G72 MP12
Частота GPU 850 МГц 767 МГц
FLOPS ~347 Гфлопс ~347 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1833 МГц 1833 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mate 10
н/д
Honor 10
347
Geekbench 5 (многоядерный)
Mate 10
н/д
Honor 10
1510
AnTuTu Benchmark 7
Mate 10
210455
Honor 10
209874
AnTuTu Benchmark 8
Mate 10 +45%
231148
Honor 10
159477
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0) Android 8.1 (С обновлением до Android 10.0)
Оболочка UI EMUI 10 EMUI 9.1
Размер системы из коробки 12.1 ГБ 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3400 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (58% за 30 минут) Да (50% за 40 минут)
Время полной зарядки 1:30 ч. 2:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mate 10 +6%
12:17 ч.
Honor 10
11:50 ч.
Время просмотра видео
Mate 10
10:21 ч.
Honor 10 +11%
11:37 ч.
Время разговора (3G)
Mate 10 +15%
24:36 ч.
Honor 10
21:14 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Mate 10 vs Huawei Honor 10
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4616 x 3464
Зум Цифровой, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 20 МП) 2 (16 МП + 24 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX498 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Монохромный объектив - 20 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.8"
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 3264 x 2448 5760 x 4312
Апертура f/2 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 1.4 микрон 0.9 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.2" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mate 10
83.2 дБ
Honor 10 +1%
84.2 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Октябрь 2017 года Апрель 2018 года
Дата начала продаж Ноябрь 2017 года Апрель 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.99 Вт/кг 0.79 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.29 Вт/кг 1.15 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Прозрачный чехол
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Адаптер Super Charger (5В/4.5A)
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
- Пленка на экран
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, автономность, камера и корпус - выбирайте Huawei Mate 10, а если программное обеспечение и звук – то Huawei Honor 10.

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