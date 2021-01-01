Huawei Mate 20 Lite против Apple iPhone XR
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 31 августа 2018 года Huawei Mate 20 Lite с экраном 6.3" и чипом HiSilicon Kirin 710, против 6.1-дюймового Apple iPhone XR, который имеет процессор Apple A12 Bionic и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei Mate 20 Lite
- Показывает в 2.7 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Комплектуется на 808 мАч более емким аккумулятором – 3750 против 2942 мАч
- Современный порт USB Type-C
- На 24% лучшая автономность (97 vs 78 часов)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
- На 25% выше плотность пикселей (409 vs 326 PPI)
Причины выбрать Apple iPhone XR
- Защита корпуса от воды по стандарту IP67
- На 53% выше максимальная яркость экрана (690 против 452 нит)
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Поддержка беспроводной зарядки Qi на 10 Вт
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Huawei
- Возможность записи 4K-видео
- Более энергоэффективный CPU – Apple A12 Bionic
- Стерео динамики
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
60
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
40
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
59
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
56
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.3 дюймов
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|828 x 1792 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|409 точек на дюйм
|326 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|82%
|79%
|Цветовой охват sRGB
|99.6%
|100%
|ШИМ (PWM)
|Не обнаружено
|Не обнаружено
|Время отклика
|24.2 мс
|32.8 мс
|Контрастность
|871:1
|1920:1
Дизайн и корпус
|Высота
|158.3 мм
|150.9 мм
|Ширина
|75.3 мм
|75.7 мм
|Толщина
|7.6 мм
|8.3 мм
|Вес
|172 грамма
|194 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP67
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Золотой
|Синий, Черный, Белый, Красный, Желтый, Оранжевый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Нет
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 710
|Apple A12 Bionic
|Макс. частота
|2200 МГц
|2490 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
|- 4 ядра по 1.6 ГГц: Tempest
- 2 ядра по 2.49 ГГц: Vortex
|Размер транзистора
|12 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G51
|Apple A12 Bionic GPU
|Частота GPU
|1000 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|~225 Гфлопс
|~560 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|NVMe
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
329
iPhone XR +237%
1108
Geekbench 5 (многоядерный)
1284
iPhone XR +71%
2197
AnTuTu Benchmark 7
146632
iPhone XR +128%
334326
AnTuTu Benchmark 8
Mate 20 Lite +173%
163179
59816
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
|iOS 12 (С обновлением до iOS 14.4)
|Оболочка UI
|EMUI 10
|-
|Размер системы из коробки
|14 ГБ
|11.1 ГБ
Батарея
|Объем
|3750 мАч
|2942 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да, Qi (10 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, SuperCharge (70% за 30 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:40 ч.
|1:43 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mate 20 Lite +2%
13:36 ч.
13:04 ч.
Время просмотра видео
12:48 ч.
iPhone XR +21%
15:08 ч.
Время разговора (3G)
Mate 20 Lite +60%
24:12 ч.
15:03 ч.
Камеры
|Матрица
|20 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|5160 x 3872
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Количество объективов
|2 (20 МП + 2 МП)
|1 (12 МП)
|Основной объектив
|- 20 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight X (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 27 мм
|-
|Особенности
|- Эффект "боке"
| - Эффект "боке"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|24 мегапикселя
|7 мегапикселей
|Разрешение фото
|5632 x 4224
|3088 x 2316
|Апертура
|f/2
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|32 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
103
Качество видео
96
Итоговая оценка камеры
101
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|12
|12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2018 года
|Сентябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2018 года
|Октябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.46 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.13 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Защитный чехол
| - Смартфон Apple iPhone XR
- USB-адаптер питания
- Кабель Lightning
- Наушники EarPods с коннектором Lightning
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone XR более удачной покупкой.
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