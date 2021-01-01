Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 31 августа 2018 года Huawei Mate 20 Lite с экраном 6.3" и чипом HiSilicon Kirin 710, против 5.8-дюймового Apple iPhone XS, который имеет процессор Apple A12 Bionic и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.