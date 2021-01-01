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Huawei Mate 20 Lite против Apple iPhone XS

Хуавей Мейт 20 Лайт
VS
Эпл Айфон XS
Huawei Mate 20 Lite
Apple iPhone XS

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 31 августа 2018 года Huawei Mate 20 Lite с экраном 6.3" и чипом HiSilicon Kirin 710, против 5.8-дюймового Apple iPhone XS, который имеет процессор Apple A12 Bionic и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Mate 20 Lite
  • Комплектуется на 1092 мАч более емким аккумулятором – 3750 против 2658 мАч
  • На 35% лучшая автономность (97 vs 72 часов)
  • Современный порт USB Type-C
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • На 0.5" большая диагональ экрана
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
Причины выбрать Apple iPhone XS
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 46% выше максимальная яркость экрана (658 против 452 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi на 10 Вт
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Huawei
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – Apple A12 Bionic
  • Стерео динамики
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • На 12% выше плотность пикселей (458 vs 409 PPI)
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mate 20 Lite
vs
iPhone XS

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 6.3 дюймов 5.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1125 x 2436 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82% 82.9%
Особенности - - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.6% 98.8%
ШИМ (PWM) Не обнаружено 240 Гц
Время отклика 24.2 мс 4.4 мс
Контрастность 871:1 ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Mate 20 Lite
452 нит
iPhone XS +46%
658 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 158.3 мм 143.6 мм
Ширина 75.3 мм 70.9 мм
Толщина 7.6 мм 7.7 мм
Вес 172 грамма 177 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой Золотой, Серый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
Mate 20 Lite
82%
iPhone XS +1%
82.9%

Производительность

Тестируем Хуавей Мейт 20 Лайт и Эпл Айфон XS в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 710 Apple A12 Bionic
Макс. частота 2200 МГц 2490 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Tempest
- 2 ядра по 2.49 ГГц: Vortex
Размер транзистора 12 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G51 Apple A12 Bionic GPU
Частота GPU 1000 МГц 1100 МГц
FLOPS ~225 Гфлопс ~560 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 64, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mate 20 Lite
329
iPhone XS +236%
1107
Geekbench 5 (многоядерный)
Mate 20 Lite
1284
iPhone XS +119%
2813
AnTuTu Benchmark 7
Mate 20 Lite
146632
iPhone XS +162%
384156
AnTuTu Benchmark 8
Mate 20 Lite
163179
iPhone XS +110%
342040
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) iOS 12 (С обновлением до iOS 14.4)
Оболочка UI EMUI 10 -
Размер системы из коробки 14 ГБ 11.8 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3750 мАч 2658 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi (10 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (70% за 30 минут) Да (50% за 60 минут)
Время полной зарядки 1:40 ч. 2:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mate 20 Lite +31%
13:36 ч.
iPhone XS
10:20 ч.
Время просмотра видео
Mate 20 Lite +11%
12:48 ч.
iPhone XS
11:21 ч.
Время разговора (3G)
Mate 20 Lite +71%
24:12 ч.
iPhone XS
14:10 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Mate 20 Lite vs Apple iPhone XS
Основная камера
Матрица 20 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 5160 x 3872 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Количество объективов 2 (20 МП + 2 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 20 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight X (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 27 мм
-
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 24 мегапикселя 7 мегапикселей
Разрешение фото 5632 x 4224 3088 x 2316
Апертура f/2 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 32 мм
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 12 16
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mate 20 Lite
84.1 дБ
iPhone XS +4%
87.3 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Август 2018 года Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Сентябрь 2018 года Сентябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.46 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.13 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Защитный чехол		 - iPhone XS
- USB-адаптер питания
- Кабель Lightning
- Наушники EarPods с коннектором Lightning
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone XS более удачной покупкой.

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