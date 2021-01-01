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Huawei Mate 20 Lite против Honor 10 Lite

Хуавей Мейт 20 Лайт
VS
Хуавей Хонор 10 Лайт
Huawei Mate 20 Lite
Huawei Honor 10 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 31 августа 2018 года Huawei Mate 20 Lite с экраном 6.3" и чипом HiSilicon Kirin 710, против 6.21-дюймового Huawei Honor 10 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Mate 20 Lite
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • На 9% лучшая автономность (97 vs 89 часов)
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Комплектуется на 350 мАч более емким аккумулятором – 3750 против 3400 мАч
  • Показывает на 26% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Более новая ОС: Android 10 против 9

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mate 20 Lite
vs
Honor 10 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.3 дюймов 6.21 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 415 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82% 83.1%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.6% 98.6%
ШИМ (PWM) Не обнаружено Не обнаружено
Время отклика 24.2 мс 38.2 мс
Контрастность 871:1 805:1
Максимальная яркость
Mate 20 Lite +4%
452 нит
Honor 10 Lite
433 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 158.3 мм 154.8 мм
Ширина 75.3 мм 73.6 мм
Толщина 7.6 мм 8 мм
Вес 172 грамма 162 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой Синий, Черный, Белый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Mate 20 Lite
82%
Honor 10 Lite +1%
83.1%

Производительность

Тестируем Хуавей Мейт 20 Лайт и Хуавей Хонор 10 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 710 HiSilicon Kirin 710
Макс. частота 2200 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G51 Mali-G51
Частота GPU 1000 МГц 1000 МГц
FLOPS ~225 Гфлопс ~225 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
Mate 20 Lite +7%
146632
Honor 10 Lite
137136
AnTuTu Benchmark 8
Mate 20 Lite +26%
163179
Honor 10 Lite
129609
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 9.0
Оболочка UI EMUI 10 EMUI 9
Размер системы из коробки 14 ГБ 9 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3750 мАч 3400 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (70% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 1:40 ч. 2:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mate 20 Lite +29%
13:36 ч.
Honor 10 Lite
10:37 ч.
Время просмотра видео
Mate 20 Lite +12%
12:48 ч.
Honor 10 Lite
11:15 ч.
Время разговора (3G)
Mate 20 Lite
24:12 ч.
Honor 10 Lite +17%
28:16 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Mate 20 Lite vs Huawei Honor 10 Lite
Основная камера
Матрица 20 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 5160 x 3872 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (20 МП + 2 МП) 2 (13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 20 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 27 мм
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 24 мегапикселя 24 мегапикселя
Разрешение фото 5632 x 4224 5632 x 4224
Апертура f/2 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя - 0.9 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 12 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mate 20 Lite
84.1 дБ
Honor 10 Lite +2%
85.6 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Август 2018 года Ноябрь 2018 года
Дата начала продаж Сентябрь 2018 года Февраль 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.46 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.13 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Защитный чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Mate 20 Lite более удачной покупкой.

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