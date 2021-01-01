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Huawei Mate 20 Lite против Honor 8A

Хуавей Мейт 20 Лайт
VS
Хуавей Хонор 8А
Huawei Mate 20 Lite
Huawei Honor 8A

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 31 августа 2018 года Huawei Mate 20 Lite с экраном 6.3" и чипом HiSilicon Kirin 710, против 6.09-дюймового Huawei Honor 8A, который имеет процессор MediaTek Helio P35 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Mate 20 Lite
  • На 45% выше плотность пикселей (409 vs 282 PPI)
  • Комплектуется на 730 мАч более емким аккумулятором – 3750 против 3020 мАч
  • Показывает на 52% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Стабилизация изображения
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
Причины выбрать Huawei Honor 8A
  • На 19% выше максимальная яркость экрана (540 против 452 нит)
  • Весит на 22 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mate 20 Lite
vs
Honor 8A

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.3 дюймов 6.09 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 282 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82% 79.52%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.6% 98.1%
ШИМ (PWM) Не обнаружено Не обнаружено
Время отклика 24.2 мс 36.4 мс
Контрастность 871:1 1111:1
Максимальная яркость
Mate 20 Lite
452 нит
Honor 8A +19%
540 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 158.3 мм 156.2 мм
Ширина 75.3 мм 73.5 мм
Толщина 7.6 мм 8 мм
Вес 172 грамма 150 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой Синий, Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Mate 20 Lite +3%
82%
Honor 8A
79.52%

Производительность

Тестируем Хуавей Мейт 20 Лайт и Хуавей Хонор 8А в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 710 MediaTek Helio P35
Макс. частота 2200 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (8)
Архитектура - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73		 - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G51 IMG PowerVR GE8320
Частота GPU 1000 МГц 680 МГц
FLOPS ~225 Гфлопс ~44.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mate 20 Lite +87%
329
Honor 8A
176
Geekbench 5 (многоядерный)
Mate 20 Lite +44%
1284
Honor 8A
890
AnTuTu Benchmark 7
Mate 20 Lite +71%
146632
Honor 8A
85962
AnTuTu Benchmark 8
Mate 20 Lite +52%
163179
Honor 8A
107043
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 9.0
Оболочка UI EMUI 10 EMUI 9
Размер системы из коробки 14 ГБ 15 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3750 мАч 3020 мАч
Мощность зарядки 18 Вт -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (70% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 1:40 ч. 3:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mate 20 Lite
13:36 ч.
Honor 8A
н/д
Время просмотра видео
Mate 20 Lite
12:48 ч.
Honor 8A
н/д
Время разговора (3G)
Mate 20 Lite
24:12 ч.
Honor 8A
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Mate 20 Lite vs Huawei Honor 8A
Основная камера
Матрица 20 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 5160 x 3872 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) -
Количество объективов 2 (20 МП + 2 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 20 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 27 мм
-
Особенности - Эффект "боке" -
Селфи камера
Количество мегапикселей 24 мегапикселя 8 мегапикселей
Разрешение фото 5632 x 4224 3264 x 2448
Апертура f/2 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм -
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 12 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mate 20 Lite
84.1 дБ
Honor 8A +6%
89.4 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Август 2018 года Январь 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2018 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.46 Вт/кг 0.154 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.13 Вт/кг 0.63 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Защитный чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Mate 20 Lite более удачной покупкой.

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