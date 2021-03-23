Huawei Mate 20 Lite против Mate 10
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 31 августа 2018 года Huawei Mate 20 Lite с экраном 6.3" и чипом HiSilicon Kirin 710, против 5.9-дюймового Huawei Mate 10, который имеет процессор HiSilicon Kirin 970 и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei Mate 20 Lite
- На 11% лучшая автономность (97 vs 87 часов)
- На 0.4" большая диагональ экрана
- Более новая ОС: Android 10 против 9
- Смартфон на 11 месяцев новее
- Весит на 14 граммов меньше
Причины выбрать Huawei Mate 10
- Защита корпуса от воды по стандарту IP53
- Показывает на 42% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 38% выше максимальная яркость экрана (625 против 452 нит)
- Возможность записи 4K-видео
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- На 22% выше плотность пикселей (498 vs 409 PPI)
- Более энергоэффективный CPU – Kirin 970
- Наличие инфракрасного порта
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
58
63
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
41
50
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
67
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
59
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
71
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
57
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.3 дюймов
|5.9 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1440 x 2560 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|16:9
|Плотность пикселей
|409 точек на дюйм
|498 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|82%
|82.22%
|Цветовой охват sRGB
|99.6%
|-
|ШИМ (PWM)
|Не обнаружено
|Не обнаружено
|Время отклика
|24.2 мс
|37.2 мс
|Контрастность
|871:1
|2514:1
Дизайн и корпус
|Высота
|158.3 мм
|150.5 мм
|Ширина
|75.3 мм
|77.8 мм
|Толщина
|7.6 мм
|8.2 мм
|Вес
|172 грамма
|186 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP53
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Золотой
|Коричневый, Черный, Золотой, Розовое золото
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 710
|HiSilicon Kirin 970
|Макс. частота
|2200 МГц
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
|- 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex A73
|Размер транзистора
|12 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Mali-G51
|Mali G72 MP12
|Частота GPU
|1000 МГц
|850 МГц
|FLOPS
|~225 Гфлопс
|~347 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1833 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|64 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
329
Geekbench 5 (многоядерный)
1284
AnTuTu Benchmark 7
146632
Mate 10 +44%
210455
AnTuTu Benchmark 8
163179
Mate 10 +42%
231148
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
|Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|EMUI 10
|EMUI 10
|Размер системы из коробки
|14 ГБ
|12.1 ГБ
Батарея
|Объем
|3750 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|22.5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, SuperCharge (70% за 30 минут)
|Да, SuperCharge (58% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:40 ч.
|1:30 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mate 20 Lite +10%
13:36 ч.
12:17 ч.
Время просмотра видео
Mate 20 Lite +22%
12:48 ч.
10:21 ч.
Время разговора (3G)
24:12 ч.
Mate 10 +1%
24:36 ч.
Камеры
|Матрица
|20 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|5160 x 3872
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой, 2x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (20 МП + 2 МП)
|2 (12 МП + 20 МП)
|Основной объектив
|- 20 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Монохромный объектив
|-
|- 20 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 27 мм
|-
|Особенности
|- Эффект "боке"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|24 мегапикселя
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|5632 x 4224
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2
|f/2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|-
|1.4 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/3.2"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Да
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Да
|LTE Cat*
|12
|18
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2018 года
|Октябрь 2017 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2018 года
|Ноябрь 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.46 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.13 Вт/кг
|1.29 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Защитный чехол
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Прозрачный чехол
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и корпус - выбирайте Huawei Mate 10, а если программное обеспечение – то Huawei Mate 20 Lite.
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