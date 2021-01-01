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Huawei Mate 20 Lite против Mate 20

Хуавей Мейт 20 Лайт
VS
Хуавей Мейт 20
Huawei Mate 20 Lite
Huawei Mate 20

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 31 августа 2018 года Huawei Mate 20 Lite с экраном 6.3" и чипом HiSilicon Kirin 710, против 6.53-дюймового Huawei Mate 20, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Mate 20 Lite
  • Стабилизация изображения
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Весит на 16 граммов меньше
Причины выбрать Huawei Mate 20
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 70% выше максимальная яркость экрана (767 против 452 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – Kirin 980
  • Стерео динамики
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mate 20 Lite
vs
Mate 20

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.3 дюймов 6.53 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2244 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 18.7:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 381 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 82% 88%
Особенности - - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.6% 97.4%
ШИМ (PWM) Не обнаружено 14880 Гц
Время отклика 24.2 мс 16.6 мс
Контрастность 871:1 2172:1
Максимальная яркость
Mate 20 Lite
452 нит
Mate 20 +70%
767 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 158.3 мм 158.2 мм
Ширина 75.3 мм 77.2 мм
Толщина 7.6 мм 8.3 мм
Вес 172 грамма 188 граммов
Водонепроницаемость Нет IP53
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой Сумеречный, Полуночный синий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Mate 20 Lite
82%
Mate 20 +7%
88%

Производительность

Тестируем Хуавей Мейт 20 Лайт и Хуавей Мейт 20 в бенчмарках
Процессор
Чипсет HiSilicon Kirin 710 HiSilicon Kirin 980
Макс. частота 2200 МГц 2600 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.92 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 12 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G51 Mali G76 MP10
Частота GPU 1000 МГц 720 МГц
FLOPS ~225 Гфлопс ~691 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mate 20 Lite
329
Mate 20 +95%
642
Geekbench 5 (многоядерный)
Mate 20 Lite
1284
Mate 20 +73%
2218
AnTuTu Benchmark 7
Mate 20 Lite
146632
Mate 20 +86%
272049
AnTuTu Benchmark 8
Mate 20 Lite
163179
Mate 20 +129%
374032
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 9 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI EMUI 10 EMUI 10.1
Размер системы из коробки 14 ГБ 14.9 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3750 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, SuperCharge (70% за 30 минут) Да, SuperCharge 2.0 (58% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:40 ч. 1:25 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mate 20 Lite
13:36 ч.
Mate 20 +45%
19:42 ч.
Время просмотра видео
Mate 20 Lite
12:48 ч.
Mate 20 +15%
14:38 ч.
Время разговора (3G)
Mate 20 Lite +7%
24:12 ч.
Mate 20
22:50 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei Mate 20 Lite vs Huawei Mate 20
Основная камера
Матрица 20 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 5160 x 3872 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 2 (20 МП + 2 МП) 3 (12 МП + 8 МП + 16 МП)
Основной объектив - 20 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.3" (BSI CMOS)
- Лазерный автофокус
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 27 мм
-
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 24 мегапикселя 24 мегапикселя
Разрешение фото 5632 x 4224 5632 x 4224
Апертура f/2 f/2
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя - 0.9 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 -
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 12 21
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mate 20 Lite +7%
84.1 дБ
Mate 20
78.4 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Август 2018 года Октябрь 2018 года
Дата начала продаж Сентябрь 2018 года Ноябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.46 Вт/кг 0.44 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.13 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Защитный чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Чехол
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Mate 20 более удачной покупкой.

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